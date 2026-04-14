Cred că nu am greșit cu nimic când l-am susținut pe Viktor Orbán și Fidesz. Susținerea UDMR se explică foarte scurt și concis: pentru că Viktor Orbán și Fidesz au avut o atitudine corectă față de comunitatea maghiară din România. (...)

A fost și susținere financiară, dar greșește amarnic acea persoană care crede că susținerea pentru Orbán se explică doar în termeni materiali. Au votat o lege în Parlamentul Ungariei prin care au extins cetățenia și la comunitatea maghiară din România.

A avut o atitudine corectă. Prin acest lucru se explică susținerea UDMR. Noi suntem reprezentanții legitimi ai comunității maghiare din România și am acționat în concordanță cu majoritatea din România. 91% dintre cei care s-au prezentat la vot au susținut Fidesz”, a declarat Csoma Botond, în direct la Digi24.

Replica acestuia vine după ce fostul președinte UDMR Marko Bela a declarat că politica dusă de reprezentanții UDMR în ultima perioadă a fost una greșită, pentru că maghiarii din România ar fi trebuit să aibă relații strânse cu toate partidele democratice din Ungaria, nu doar cu formațiunea premierului Viktor Orban. În plus, acesta a spus că este nevoie de o schimbare în partid, fără să comenteze dacă ar fi necesară și schimbarea conducerii.

„Nu este nevoie de o schimbare. Nu e nevoie de o demisie. Da, trebuie să analizăm. Noi credem că am avut dreptate. Dar, în ciuda faptului că noi credem că am avut dreptate, se impune o analiză în acest sens”, a mai precizat liderul deputaților UDMR.

Acesta mai susține că maghiarii din România nu au fost induși în eroare din cauza propagandei, așa cum a transmis Peter Magyar, cel care l-a învins în alegeri pe Viktor Orban:

„În relația dintre Fidesz și comunitatea maghiară a contat ce a făcut Fidesz pentru comunitatea maghiară. Poate că un anumit narativ a fost crezut și în România, însă ceea ce a contat a fost că a văzut cum s-a raportat Fidesz la această comunitate din 2010. Și nu doar de atunci. Mereu au avut o legătură cu comunitatea maghiară. În fiecare an au venit la școala de vară.

Nu se poate reduce această relație nici la bani; ar fi o abordare absolut simplistă. (...) Eu cred că a greșit aici cu propaganda. Nu e vorba de o inducere în eroare. Nu cred că îi va cere demisia. Ar fi o greșeală dacă ar face acest lucru”.

