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„Nu am mai fost niciodată atât de aproape de muchia prăpastiei”. Avertismentul unui important lider al PNL

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raluca turcan
Raluca Turcan Foto: Captură Digi24
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Raluca Turcan a venit cu un avertisment dur pe rețelele sociale, în contextul în care negocierile pentru formarea unui nou Guvern au ajuns în impas. Liderul PNL vorbește despre repercusiunile catastrofale cu care ar putea să se confrunte România, în cazul în care blocajul politic va continua.

Lidera PNL, Raluca Turcan, a scris pe rețelele sociale: „Săptămâna aceasta trebuia obligatoriu să înceapă cu desemnarea unui premier. Cu asumarea urgențelor de rezolvat pentru România. De către orice om responsabil din această țară. De la vârful statului până la nivel de parlamentar.

Nu cred să mai fi fost vreodată atât de aproape de muchia prăpastiei și, în același timp, să vezi cum unii efectiv fluieră și se uită în altă parte.
Mai sunt doar câteva săptămâni pentru reformele de care depind miliarde de euro din PNRR.

Dacă peste o lună agențiile de rating ne retrogradează, nu va fi doar o știre economică. Leul poate intra sub presiune, dobânzile pot exploda, investitorii pot evita România sau își pot retrage capitalul, iar nota de plată o vor achita românii: prin credite mai scumpe, prețuri mai mari și investiții mai puține.

Siguranța României este și ea în joc dacă mai lălăim deciziile privind cheltuielile pentru apărare și capacitatea statului de a-și respecta angajamentele.
Am senzația că prea mulți dintre oamenii cu responsabilități de prim rang au intrat într-o spirală a orgoliilor, a calculelor politice și a competiției pentru funcții. De parcă miza ar fi cine câștigă o negociere, nu cine scoate România din acest impas.

Pentru orice om politic, oricât de grele sunt negocierile, la finalul zilei vorbesc rezultatele”. 

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Editor : A.R.

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