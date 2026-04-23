Disputa politică privind stabilitatea guvernării și posibila utilizare a unei moțiuni de cenzură a adus în prim-plan poziții divergente, într-o intervenție la Digi24, între deputatul PSD Adrian Câciu și vicepreședintele PNL Florin Birta. În timp ce Câciu avertizează asupra riscului validării politice a AUR, Birta susține că logica negocierilor politice nu poate exclude scenarii de colaborare indirectă.

„Toate instrumentele sunt pe masă”

Tensiunile din Coaliția de guvernare au fost reflectate într-un schimb de declarații între reprezentanții PSD și PNL, în contextul demisiilor miniștrilor social-democrați și al discuțiilor privind o eventuală moțiune de cenzură.

„Astăzi, de la ora 14:00, miniștrii PSD își vor da demisia. Este un gest politic firesc atunci când o decizie este luată în cadrul partidului și trebuie dusă până la capăt”, a declarat deputatul PSD Adrian Câciu.

„Trebuie să avem grijă. Această coaliție pro-europeană și-a câștigat voturile împotriva extremismului. Nu cred că ar fi benefic pentru societate să ajungem în situația în care validăm politic un partid pe care l-am catalogat drept extremist”, a afirmat deputatul PSD.

Câciu a precizat că PSD nu exclude utilizarea instrumentelor constituționale, inclusiv sesizarea Curții Constituționale, în funcție de evoluția situației politice.

„Nu am spus că renunțăm la nicio variantă. Toate instrumentele sunt pe masă. Însă, în primul rând, ar fi de preferat ca toate părțile implicate să evite scenarii care ar duce la consolidarea unui partid extremist în ecuația politică”, a adăugat el.

În ceea ce privește o eventuală moțiune de cenzură, Câciu a subliniat că aceasta trebuie să reflecte o majoritate parlamentară clară și legitimă.

„Guvernul rămâne cu puteri depline până la o clarificare constituțională sau până la formarea unei noi majorități. Altfel, intrăm într-o zonă de instabilitate politică”, a spus acesta.

„Mă întreb retoric: dacă AUR vota amendamentele PSD la buget, ce se întâmplă?”

Pe de altă parte, vicepreședintele PNL Florin Birta a susținut că actuala criză politică trebuie privită prin prisma realităților parlamentare și a negocierilor politice.

„În politică, tot timpul faptele se întorc împotriva a ceea ce faci și te ajung din spate”, a declarat Birta, subliniind că deciziile politice au consecințe directe în dinamica guvernării.

Acesta a pus sub semnul întrebării coerența discursului privind excluderea totală a dialogului politic cu AUR.

„Mă întreb retoric: dacă AUR vota amendamentele PSD la buget, ce se întâmplă atunci? Nu mai eram în această retorică de a nu negocia cu AUR. În politică trebuie să fim consecvenți”, a spus primarul Oradei.

Birta a insistat că prioritatea rămâne funcționarea coaliției și continuarea reformelor asumate.

„Cred că avem o Coaliție de guvernare care trebuie să funcționeze și un premier care a reușit să pună împreună această construcție politică. Trebuie să continuăm pe acest drum și să livrăm reforme”, a afirmat el.

Citește și:

Alexandru Nazare, apel către PSD: „Încă sper să nu retragă miniștrii”. Ministrul Finanțelor a avertizat despre riscurile deciziei

