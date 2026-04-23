Exclusiv „Nu e o situație în care cineva formulează cereri, iar celălalt acceptă”. Câciu și Birta se contrazic pe problema moțiunii și rolul AUR

Foto: Guvernul României Facebook
„Toate instrumentele sunt pe masă” „Mă întreb retoric: dacă AUR vota amendamentele PSD la buget, ce se întâmplă?”

Disputa politică privind stabilitatea guvernării și posibila utilizare a unei moțiuni de cenzură a adus în prim-plan poziții divergente, într-o intervenție la Digi24, între deputatul PSD Adrian Câciu și vicepreședintele PNL Florin Birta. În timp ce Câciu avertizează asupra riscului validării politice a AUR, Birta susține că logica negocierilor politice nu poate exclude scenarii de colaborare indirectă.

„Toate instrumentele sunt pe masă”

Tensiunile din Coaliția de guvernare au fost reflectate într-un schimb de declarații între reprezentanții PSD și PNL, în contextul demisiilor miniștrilor social-democrați și al discuțiilor privind o eventuală moțiune de cenzură.

„Astăzi, de la ora 14:00, miniștrii PSD își vor da demisia. Este un gest politic firesc atunci când o decizie este luată în cadrul partidului și trebuie dusă până la capăt”, a declarat deputatul PSD Adrian Câciu.

„Trebuie să avem grijă. Această coaliție pro-europeană și-a câștigat voturile împotriva extremismului. Nu cred că ar fi benefic pentru societate să ajungem în situația în care validăm politic un partid pe care l-am catalogat drept extremist”, a afirmat deputatul PSD.

Câciu a precizat că PSD nu exclude utilizarea instrumentelor constituționale, inclusiv sesizarea Curții Constituționale, în funcție de evoluția situației politice.

„Nu am spus că renunțăm la nicio variantă. Toate instrumentele sunt pe masă. Însă, în primul rând, ar fi de preferat ca toate părțile implicate să evite scenarii care ar duce la consolidarea unui partid extremist în ecuația politică”, a adăugat el.

În ceea ce privește o eventuală moțiune de cenzură, Câciu a subliniat că aceasta trebuie să reflecte o majoritate parlamentară clară și legitimă.

„Guvernul rămâne cu puteri depline până la o clarificare constituțională sau până la formarea unei noi majorități. Altfel, intrăm într-o zonă de instabilitate politică”, a spus acesta.

„Mă întreb retoric: dacă AUR vota amendamentele PSD la buget, ce se întâmplă?”

Pe de altă parte, vicepreședintele PNL Florin Birta a susținut că actuala criză politică trebuie privită prin prisma realităților parlamentare și a negocierilor politice.

„În politică, tot timpul faptele se întorc împotriva a ceea ce faci și te ajung din spate”, a declarat Birta, subliniind că deciziile politice au consecințe directe în dinamica guvernării.

Acesta a pus sub semnul întrebării coerența discursului privind excluderea totală a dialogului politic cu AUR.

„Mă întreb retoric: dacă AUR vota amendamentele PSD la buget, ce se întâmplă atunci? Nu mai eram în această retorică de a nu negocia cu AUR. În politică trebuie să fim consecvenți”, a spus primarul Oradei.

Birta a insistat că prioritatea rămâne funcționarea coaliției și continuarea reformelor asumate.

„Cred că avem o Coaliție de guvernare care trebuie să funcționeze și un premier care a reușit să pună împreună această construcție politică. Trebuie să continuăm pe acest drum și să livrăm reforme”, a afirmat el.

Citește și:

Alexandru Nazare, apel către PSD: „Încă sper să nu retragă miniștrii”. Ministrul Finanțelor a avertizat despre riscurile deciziei

Echipamente auto obligatorii. Inquam Photos George Calin
1
Echipamente auto obligatorii în 2026: Amenzi pentru șoferii care circulă cu trusa...
Screenshot 2026-04-22 at 14.57.01
2
„Nu a condus în viața ei nici măcar un coteț de curci” Oana Gheorghiu îi răspunde Olguței...
ilie bolojan
3
„De ce rămâne Bolojan premier, indiferent de ce face PSD." Un lider PNL explică...
bolojan si grindeanu in parlament
4
Planul PSD pentru ieșirea din guvernul Bolojan: Cei 7 miniștri vor demisiona joi, iar...
emanoil neagu
5
Reacții dure în PSD după ce un deputat social-democrat de Buzău a participat la ședința...
Un german de 86 de ani, acuzat că a omorât o tânără în București! Le-a spus anchetatorilor cum s-ar fi întâmplat totul
Digi Sport
Un german de 86 de ani, acuzat că a omorât o tânără în București! Le-a spus anchetatorilor cum s-ar fi întâmplat totul
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Sedinta de guvern 23 aprilie
Motreanu, după prima ședință de Guvern fără miniștrii PSD: „Executivul are puteri depline”
Sedinta de guvern 23 aprilie
Miniștrii PSD au demisionat în bloc din Executiv. Dogioiu: Guvernul are puteri depline. Interimate sunt la ministere
Victor Ponta
„Cronica unui eșec așteptat”. Ponta lovește în toate direcțiile: lipsă de leadership la Nicușor Dan, ipocrizie la USR și PSD incoerent
radu miruta foto gov ro
Radu Miruță, despre stabilirea miniștrilor interimari după demisiile PSD: „Nu este o chestiune de vot politic”
PNL participa la consultările cu partidele parlamentare organizate de presedintele Romaniei la Palatul Cotroceni, 22 aprilie 2026. ilie bolojan dan motreanu ciprian ciucu catalin predoiu nicoleta pauliuc vestea
Culisele discuțiilor de la Cotroceni. Ce înseamnă „dezescaladarea” cerută de Nicușor Dan
Recomandările redacţiei
intrarea in sala CCR
Conflictul constituțional între Guvern și Parlament, cheia unei...
G20
Vladimir Putin în vizită la Washington? Rusia pretinde că a fost...
Marian Neacsu
Marian Neacșu, vicepremier PSD: „Ne dăm demisia la 14:00 toți...
hartă a Europei cu exclava rusească Kaliningrad în centru
Rusia acuză țările europene că vor să ocupe exclava Kaliningrad...
Ultimele știri
Război în Orientul Mijlociu, ziua 55. Iranul a obținut primele încasări din taxele impuse în Ormuz. Trump vrea un „acord avantajos”
Accesul muncitorilor străini pe piața muncii din România, reglementat prin OUG. Ce interdicții apar pentru angajatori
Guvernul a aprobat programul „Fertilizare in Vitro” pentru 2026-2030. Cine poate beneficia de voucherele de 15.000 de lei
Citește mai multe
