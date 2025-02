Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, care a anunțat că va candidat independent la alegerile prezidențiale din mai 2025, a declarat duminică seara, la Digi 24, că nu vrea să escaladeze conflictul cu Elena Lasconi, după ce președinta USR l-a comparat cu Călin Georgescu și că poate păstra în continuare o relație bună cu acest partid.

„Nu știu, nu este treaba mea”, a spus Nicușor Dan când a fost rugat să comenteze declarația făcută de Lasconi la adresa sa. „Vreau să păstrez o relație foarte bună cu USR-ul, așa cum a fost în toți anii din urmă”.



„În orice context in care mă voi întâlni cu doamna Lasconi, o să fiu foarte corect cu domnia sa”, a adăugat Nicușor Dan.

În opinia actualului primar al Capitalei, campania pe care Lasconi a făcut-o la alegerile prezidențiale din 2024 „a fost foarte bună și curajoasă. toate meritele pentru acea candidatură”.

„Însă noi, ca societate, am trăit un șoc în 24 noiembrie. Pe de o parte, am simțit toți o uriașă revoltă a românilor față de modul în care s-a făcut politică și administrație. Pe de altă parte, am fost la un pas ca alegerile să fie câștigate de un candidat care spune că nu vrea NATO și nu vrea Uniunea Europeană”, a spus Nicușor Dan. „Față de acel moment, tot ce se întâmplă în politica din România s-a schimbat. Eu mi-am făcut examenul propriu și am considerat că această candidatură poate să ajute”.

Întrebat dacă nu ar putea să o sprijine direct pe Lasconi și să îi susțină candidatura acesteia la președinție, Nicușor Dan a răspuns: „ E un calcul pe care l-am făcut, nu vreau să răspund la întrebarea aceasta”.

Editor : Mihnea Lazăr