Video „Nu există o alianță PSD-AUR”. Grindeanu, după întâlnirea cu ambasadorii UE: „PSD susține în continuare PNRR, SAFE și OCDE”

„Nu există o alianță PSD-AUR” PSD ia în calcul toate scenariile de guvernare

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni, după întâlnirea cu ambasadorii statelor Uniunii Europene acreditați la București, că social-democrații își mențin sprijinul pentru principalele angajamente europene ale României, indiferent dacă partidul se află la guvernare sau în opoziție. Liderul PSD a exclus existența unei înțelegeri cu AUR după moțiunea de cenzură și a transmis că formațiunea este dispusă să participe la negocieri pentru formarea unui guvern stabil.

„Am avut o întâlnire cu ambasadorii Uniunii Europene, majoritatea, unul sau doi cred că au lipsit, acreditați la București. O întâlnire în care am explicat din punctul nostru de vedere situația la zi, atât din punct de vedere economic cât și din punct de vedere politic. Am răspuns întrebărilor domniilor lor, care de asemenea au dorit să clarifice eventuale scenarii post-moțiune”, a declarat Grindeanu.

Acesta a afirmat că le-a transmis diplomaților europeni că PSD nu își schimbă poziția privind marile proiecte și angajamente negociate cu Comisia Europeană: „Eu le-am spus din start că tot ceea ce am convenit în urmă cu 10 zile, două săptămâni la Cotroceni și anume lucrurile legate de PNRR, de SAFE, de OCDE, de cadrul fiscal și măsurile fiscale agreate cu Comisia Europeană nu comportă schimbări. Indiferent de poziția PSD, că se află la guvernare sau în opoziție, sunt lucruri pentru care noi ne-am dat acordul, în mare, ca politici publice. Din perspectiva noastră, nu vor fi schimbate”.

Grindeanu a insistat că PSD nu se opune nici programului SAFE și nici implementării PNRR, însă a criticat ritmul în care actualul Executiv gestionează reformele asumate.

„Noi am spus de fiecare dată că ar trebui să impulsionăm industria națională. De fiecare dată am spus lucrul acesta. Am spus că e nevoie de programul de modernizare a armatei, de SAFE. Și e un lucru bun. Modul în care faci, în schimb, e un lucru care ține de management, de administrarea pe care o face fiecare ministru. Acest lucru e valabil și la PNRR”, a declarat Grindeanu.

Acesta  a oferit și exemplul legii salarizării, care reprezintă un jalon important din PNRR și care întârzie să intre în dezbaterea Parlamentului.

„La PNRR ar fi trebuit de săptămâna trecută să intre în Senat în dezbatere legea salarizării. Eu înțeleg că e de două săptămâni domnul Pîslaru acolo. Dar de calendar se mai ține? E adevărat că nu e un jalon simplu de îndeplinit. Dar dacă nu faci nimic, sigur pierzi 700 de milioane”, a afirmat Grindeanu.

„Nu există o alianță PSD-AUR”

Întrebat despre discuțiile cu ambasadorii europeni și eventualele temeri privind o apropiere între PSD și AUR după moțiunea de cenzură, Grindeanu a negat categoric existența unei astfel de înțelegeri.

„Le-am spus și probabil că au văzut și până acum că noi n-am avut niciun fel de înțelegere post-moțiune cu AUR și că suntem deschiși la găsirea unei soluții rapide, astfel încât lucrurile să meargă în direcția enunțată de președintele Nicușor Dan”, a declarat liderul PSD.

Liderul PSD a comentat și comunicatul transmis de PNL, în care liberalii acuzau PSD că provoacă instabilitate politică și economică.

„România nu se învârte în jurul unui singur om. România înseamnă mai mult decât Ilie Bolojan. România înseamnă că putem avea rapid un guvern dacă se așează toată lumea în mod onest la masă. PSD-ul e dispus să facă acest lucru”, a declarat Grindeanu.

Acesta a susținut că datele economice care urmează să fie publicate de INS vor arăta efectele actualei guvernări.

„În două zile vom avea datele economice care vor veni de la INS și care vor arăta care-i starea economiei după primul trimestru. O să fie, de fapt, o oglindă a managementului domnului Bolojan. Asta este realitatea. Direcția economică a României este greșită și această direcție trebuie schimbată”, a afirmat liderul PSD.

PSD ia în calcul toate scenariile de guvernare

Întrebat despre posibilitatea unui guvern minoritar PSD-UDMR sau despre varianta unui Executiv tehnocrat, Grindeanu a declarat că PSD își dorește în primul rând stabilitate politică.

„Mi-aș dori mai degrabă să existe un guvern stabil decât unul rapid. Chiar dacă mai stăm o săptămână, găsirea unei variante stabile e de dorit versus o variantă rapidă și care oferă un soi de instabilitate”, a spus acesta.

Liderul social-democrat a precizat că partidul va decide în mod colectiv direcția pe care o va urma în perioada următoare.

„Că e opoziție, că e guvern minoritar, că e parte dintr-o coaliție unde PSD-ul nu are prim-ministru, în același mod vom lua decizia”, a explicat Grindeanu.

Întrebat dacă ar accepta funcția de premier, liderul PSD nu a exclus posibilitatea.

„Dacă există această propunere, dacă ai mei colegi consideră că eu sunt cel mai potrivit, nu refuz nimic”, a declarat Sorin Grindeanu.

