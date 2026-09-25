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Exclusiv „Nu îl controlăm pe Siegfried Mureșan”. Ambasadoarea Germaniei în București răspunde acuzațiilor privind premierul desemnat

Cristina Cileacu Data publicării:
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Ambasadoarea Germaniei la București, Angela Ganninger. Foto Digi24
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Din articol
„Nu îl controlăm pe domnul Mureșan” „Aceste campanii sunt pentru a-i deteriora imaginea”

Ambasadoarea Germaniei la București, Angela Ganninger, a respins, într-un interviu pentru Digi24, acuzațiile potrivit cărora Siegfried Mureșan ar fi controlat de Berlin. Aceasta spune că premierul desemnat este „un politician român” și că, în negocierile europene, acesta apără interesele României.

Siegfried Mureșan, premierul desemnat de președintele Nicușor Dan, a fost vizat în spațiul public de afirmații care îl prezintă drept german și care sugerează că acesta ar fi controlat de Germania.

Întrebată, într-un interviu pentru Digi24, cum răspunde afirmațiilor potrivit cărora Germania ar controla România prin intermediul unor politicieni, inclusiv Siegfried Mureșan, ambasadoarea Angela Ganninger a respins acuzațiile.

„Nu îl controlăm pe domnul Mureșan”

„Pentru noi pare cu adevărat foarte îndepărtat și nerealist să avem astfel de acuzații. Știm că nu îl controlăm pe dl. Mureșan. Îl cunoaștem ca pe un politician care negociază foarte mult în favoarea României, de exemplu în cadrul financiar multianual nu apără deloc pozițiile germane, ci pozițiile românești și multe altele”, a declarat Angela Ganninger.

Ambasadoarea Germaniei a insistat că Siegfried Mureșan este un politician român și a susținut că afirmațiile privind un presupus control al Berlinului fac parte din campanii menite să îi afecteze imaginea.

„Aceste campanii sunt pentru a-i deteriora imaginea”

„Este un politician român și nu este controlat de noi. Știm că aceste campanii sunt acolo pentru a-i deteriora imaginea, pentru a-l face mai puțin acceptabil pentru alegătorii români. Acesta este, din perspectiva noastră, contextul”, a spus ambasadoarea.

Angela Ganninger a criticat și răspândirea unor astfel de informații în spațiul public și modul în care acestea sunt preluate de unele televiziuni și pe rețelele sociale.

„Din păcate, multe televiziuni și social media preiau astfel de povești, le promulgă și le dau o anumită credibilitate. Poate cineva trebuie să se uite la reglementarea mass-media și așa mai departe, dar, în termeni generali, este regretabil că acest tip de dezinformare este răspândit pe larg la nivelul publicului român”, a afirmat Angela Ganninger.

Editor : Ș.A.

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