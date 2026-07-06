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„Nu împreună la guvernare”. Soluțiile propuse de către un important lider PNL pentru depășirea crizei politice

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raluca turcan
Raluca Turcan Foto: Captură Digi24
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Raluca Turcan, unul dintre cei mai cunoscuți lideri din Partidul Național Liberal, a venit cu mai multe clarificări privind soluțiile pe care formațiunea din care face parte le propune pentru depășirea crizei guvernamentale. Fostul ministru spune că e o condiție empirică: PNL în opoziție totală față de PSD. 

Turcan a scris pe rețelele sociale: „Cine conduce țara? E o întrebare pe care am primit-o azi dimineață.
Situația e gravă. Și nu toți sunt la fel de responsabili pentru gravitatea situației.
De săptămâni de zile, noi, împreună cu președintele , Ilie Bolojan, alături de USR și UDMR, facem eforturi să oferim soluții pentru ieșirea din impas. Din instabilitate.
Soluția noastră este:
🔹propunerea unui premier, Siegfried Muresan . Deci altcineva decât Ilie Bolojan. Deși e nedrept.
🔹trei partide, cu aproximativ 169 de parlamentari.
🔹acord pe prioritățile urgente ale României, ca garanție pentru obținerea majorității parlamentare necesare de 233 de voturi, însă cu PSD în opoziție.
Sau:
- Propunerea făcută de PSD: Sorin Grindeanu premier.
- Acord pe prioritățile României.
- Noi în opoziție. Dar dând voturile de învestitură. Și fără să depunem moțiune de cenzură pentru lucrurile pe care Guvernul trebuie să le facă pentru țară.
Dar NU este suficient doar ceea ce am oferit noi!
Responsabilitatea trebuie să meargă mai departe. La desemnarea premierului. Ceea ce presupune o opțiune. După ce cântărești de o sută de ori, iei o decizie și o anunți oamenilor. Ca să nu mai fie îngrijorați. Să vadă că avem o direcție. Că avem o gândire. O viziune.
Am primit răspunsul că se așteaptă ca partidele să prezinte o majoritate pentru a fi desemnat un premier.
E o solicitare greu de realizat. Care pare, mai degrabă, o evitare a răspunderii.
Constituția prevede clar:
- Se fac consultări.
- Partidele fac propuneri de premieri;
- Președintele desemnează. Își asumă o persoană pe care să o desemneze.
- Parlamentul votează.
Scriu lucrurile acestea pentru că înțeleg pe deplin furia oamenilor care au impresia unor certuri permanente. A unei băltiri în care sunt toți la fel.
Chiar nu sunt toți la fel.
Unii sunt curajoși. Demni. Consecvenți. Dispuși să cedeze pentru binele comun. Însă nu să cedeze principiile sau demnitatea. Ci să cedeze, pentru funcționarea țării, chiar funcția de prim-ministru a unui om cu performanțe de excepție în palmaresul guvernărilor din țara noastră, Ilie Bolojan. Însă cu respectarea deciziei de fond: PNL în opoziție față de PSD. Nu împreună la guvernare.
Dacă toate părțile ar avea curaj și responsabilitate, în maximum două săptămâni am putea avea un Guvern învestit. Inclusiv prin angajarea răspunderii pe legile de reformă din PNRR. Ca să nu riscăm să aruncăm la coș peste 4 miliarde de euro de care bugetul de stat are atâta nevoie”. 

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Editor : A.R.

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