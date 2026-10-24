Peste 90 de parlamentari încalcă, la vedere, statutul deputaților și senatorilor. Concret, aleșii ignoră legea care îi obligă să-și publice CV-ul, alături de declarațiile de interese și de avere.

Câți aleși se feresc să-și publice experiența, dar și cum arată situația în fiecare partid? Jurnalistul Digi24 Rebeca Manea relatează că numărul celor care își țin CV-urile la secret este de 92.

Acest lucru se întâmplă deși au trecut aproape doi ani de la alegerile parlamentare.

Regulamentul Camerei Deputaților și al Senatului le cere aleșilor să își publice studiile și pregătirea, alături de declarațiile de avere și cele de interese.

Regula pare însă să fie să nu fi ajuns încă la toți.

Dacă ne uităm spre partide, pe primul loc în acest moment sunt parlamentarii lui George Simion. Din totalul de 92 de aleși AUR, mai bine de un sfert nu și-au făcut încă cunoscut traseul profesional și experiența. Pe locul doi sunt social-democrații și neafiliații, cu câte 17 parlamentari fiecare. Restanți sunt și cei de la Uniți pentru România, grupul din care face parte în acest moment și Victor Ponta. Doar doi din cei 16 aleși și-au publicat până acum CV-urile. La PNL, zece parlamentari au rămas codași la acest capitol. În schimb, la SOS România lipsesc opt CV-uri.

USR este singurul grup parlamentar transparent la capitolul pregătire profesională.

Printre secretoși sunt și câteva nume mai cunoscute. Radu Marinescu, actualul ministru al justiției (PSD), nu are CV-ul publicat, iar la PNL deputații Florin Roman și Sorin Cîmpeanu sunt și ei în aceeași situație.

Toți trei au fost în centrul atenției după acuzații de plagiat, însă aleșii au negat tot.

Editor : Sebastian Eduard