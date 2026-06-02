„Nu merge cu premier surogat.” Băsescu critică ideea unui Guvern tehnocrat și vorbește despre desemnarea unui premier de la PNL sau PSD

Traian Băsescu este de părere că un Guvern tehnocrat va fi unul slab, iar o astfel de învestire va însemna că inclusiv președintele devine „președinte surogat”. Fostul șef al statului susține că noul premier trebuie să vină din rândurile PNL sau PSD și vorbește despre refacerea coaliției de guvernare.

Traian Băsescu spune că întârzierea desemnării unui premier deteriorează atât situația politică, economică, dar și securitatea țării.

„Nu merge cu „premier surogat”! Tergiversarea desemnării unui premier și a formării unui guvern solid, cu o susținere certă în Parlament, deteriorează rapid situația politică, economică, socială şi de securitate a țării, agravate şi de faptul că şeful armatei este pus sub urmărire penală.

Din păcate, pentru partidele parlamentare orgoliile, interesele de partid şi ale clientelei politice sunt mai presus de interesul ca ţara să beneficieze de un guvern solid într-o perioadă de criză”, a scris fostul președinte, marți, pe Facebook.

Băsescu vorbește despre refacerea fostei coaliții de guvernare și desemnarea unui premier de la PNL, dar nu Ilie Bolojan. Dacă liberalii nu vor să își asume funcția, atunci președintele să desemneze un premier de la PSD.

„Singura soluție credibilă și utilă pentru țară este menținerea Protocolului Alianței și desemnarea unui premier din partea PNL, altul decât Bolojan sau, dacă liberalii nu își mai asumă această responsabilitate, desemnarea unui premier din partea PSD, altul decât Grindeanu.

Ideea unui „guvern al meu”, prin desemnarea unui candidat fără partid parlamentar, este o eroare.

Dacă “guvernul meu” va fi investit de Parlament, va fi un guvern slab cu un “premier surogat” dar şi cu un preşedinte care devine preşedinte surogat”, a mai spus fostul șef al statului.

Editor : A.G.