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„Nu putem să mai așteptăm”. Astăzi au loc consultări la Palatul Cotroceni pentru nominalizarea unui nou prim-ministru

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Consultări susținute de presedintele României, Nicușor Dan, cu delegația PSD, la Palatul Cotroceni, în Bucuresti, 18 mai 2026. Participă Sorin Grindeanu, Claudiu Manda, Marian Neacșu, Corneliu Ștefan, Gheorghe Șoldan și Marius Oprescu. Foto:Inquam Photos / Octav Ganea
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Din articol
Criza guvernamentală durează de peste patru luni

Președintele Nicușor Dan cheamă astăzi la consultări liderii și reprezentanții formațiunilor politice parlamentare pentru a pune capăt crizei politice care durează deja de mai bine de patru luni. „Nu putem să mai așteptăm și va urma o desemnare, să vedem ce se va întâmpla în urma desemnări”, a spus șeful statului într-o apariție publică de la începutul acestei săptămâni. 

Digi24.ro va transmite în acest articol principalele informații și declarații care reies în urma consultărilor convocate de Nicușor Dan la Palatul Cotroceni. 

Prima întâlnire este programată la ora 09:00, cu reprezentanții PSD, potrivit anunțului Administrației Prezidențiale. La 09:30 este programată delegația AUR, iar la 10:00 vor veni reprezentanții PNL.

  • PSD va participa cu o delegație formată din Sorin Grindeanu, Claudiu Manda, Ionuț Pucheanu, Bogdan Ivan, Silvia Mihacea și Diana Tușa.

  • Delegația PNL va fi formată din Ilie Bolojan, Dan Motreanu, Mircea Abrudean, Ciprian Ciucu, Oana Gheorghiu și Robert Sighiartău. 

La 10:30 sunt programate consultările cu USR, urmate, la 11:00, de întâlnirea cu UDMR. La 11:30, președintele se va întâlni cu reprezentanții Grupului Parlamentar al Minorităților Naționale.

  • Delegația USR va fi formată din Dominic Fritz, Diana Buzoianu, Radu Miruță, Cynthia Păun, Adrian Echert și Cezar Dragoescu. 

Programul continuă la 12:00 cu SOS România, iar la 12:30 cu POT. La 13:00 sunt programate consultările cu Grupul parlamentar Uniți pentru România, iar la 13:30 cele cu Grupul parlamentar PACE – Întâi România.

  • Delegația grupului parlamentar PACE - Întâi România va fi formată din senatorii Cosmina Cerva, Ninel Peia, Ioan Rusu, Clement Sava, Ionel Carp și Cristian Bem.

Ultima rundă de consultări este programată la 14:00, cu parlamentarii neafiliați.

Potrivit informațiilor publicate de Administrația Prezidențială, consultările au ca temă desemnarea candidatului pentru funcția de prim-ministru.

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Criza guvernamentală durează de peste patru luni

Discuțiile de la Cotroceni au loc într-un Parlament fragmentat, în care formarea unei majorități stabile presupune negocieri între mai multe partide și grupuri parlamentare.

PSD, PNL, USR și UDMR au avut discuții privind formule de guvernare, însă pozițiile formațiunilor au fost diferite în ceea ce privește componența viitorului Executiv, programul de guvernare și împărțirea responsabilităților.

În paralel, AUR și celelalte formațiuni din opoziție au contestat diferite variante discutate de partidele pro-europene și au transmis propriile condiții pentru eventuale negocieri.

În acest context, consultările de joi reprezintă etapa în care președintele urmează să discute oficial cu fiecare formațiune parlamentară înainte de desemnarea premierului.

După desemnare, candidatul la funcția de prim-ministru va trebui să formeze Guvernul și să obțină votul de încredere al Parlamentului. Pentru învestire este necesară obținerea majorității deputaților și senatorilor.

Miza negocierilor este, astfel, identificarea unei formule de guvernare care să poată strânge suficiente voturi în Parlament. În cazul în care negocierile nu duc la formarea unei majorități, procedura constituțională poate continua prin noi desemnări și consultări.

Editor : M.G.

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