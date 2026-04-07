„Nu sunt din alea rusești”. O comună din Giurgiu a cumpărat 3 drone, dar primarul spune că nu știe cât au costat. La ce vor fi folosite

Trei drone a cumpărat primăria Răsuceni, o comună cu puțin peste 2.140 de locuitori din Giurgiu. Primarul susține că „așa a fost proiectul” și că nu le-a cerut el. Nici nu știe cât au costat, însă promite că le va folosi pentru monitorizarea incendiilor și a deșeurilor din localitate.

Primăria Răsuceni a publicat pe 1 aprilie un anunț privind achiziția unui „sistem integrat de monitorizare video al comunei”, în valoare de aproximativ 50.000 de euro. Pe lângă camere video care să asigure supravegherea localității, dar și laptopuri, descrierea din SEAP arată că autoritățile din Răsuceni au achiziționat și trei drone, potrivit site-ului StopRisipa.ro.

Sursa: Captură SEAP

Explicațiile primarului

Contactat de Digi24.ro, primarul Costel Spălatu a transmis că nu știe despre ce drone este vorba. „Nu am cumpărat drone”, a declarat edilul inițial. Ulterior, după ce a discutat cu persoana responsabilă de proiect, acesta a confirmat că primăria a cumpărat și drone, precizând că vor fi folosite pentru „monitorizarea zonelor neacoperite de camerele video”.

Primar: Le vom folosi pentru situațiile în care avem un incendiu sau pentru depozitarea deșeurilor, să monitorizeze. Nu sunt drone din alea rusești, domnișoară. Asta a fost în cadrul proiectului, așa a fost proiectul.

Reporter: Deci nu ați cerut dumneavoastră drone?

Primar: Nu, nu.

„Românul e inventiv, trebuie să se descurce”

Întrebat cine va pilota dronele, edilul a precizat că responsabil va fi „băiatul care se ocupă de situații de urgență”.

Reporter: Va ști să le folosească?

Primar: Îl învățăm, îl trimitem la cursuri, îl specializăm. Românul e inventiv, trebuie să se descurce.

Primarul susține că ar fi avut nevoie de drone în comună chiar și dacă nu erau prevăzute direct în proiect: „Am avut incendii. Și nu am știut de unde să o luăm, unde să ajungem și de unde să începem”.

Anunțul nu explică, defalcat, cât a costat fiecare echipament achiziționat în parte, motiv pentru care l-am întrebat pe primarul Costel Spălatu cât a scos de la bugetul local pentru o singură dronă.

Primar: Nu știu să vă spun prețul. Doar evaluarea totală a proiectului.