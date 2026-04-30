Senatoarea Victoria Stoiciu, care a demisionat din PSD după anunțul moțiunii de cenzură comune cu AUR, a spus la Digi 24 că mulți social democrați sunt nemulțumiți de decizia conducerii, însă le este teamă să vorbească. „Nu te sinucide, prefă-te bolnavă”, sunt doar câteva dintre mesajele primite de Stoiciu de la colegii din PSD.

„Mandatul meu nu este proprietatea partidului. Mandatul niciunui parlamentar nu este proprietatea partidului, ca să-l restituie acum partidului. Cred că social democrația a rămas la mine și nu se mai regăsește în Partidul Social Democrat”, a spus Stoiciu, după ce i s-a cerut să demisioneze și din Senat.

„Întotdeauna am afirmat, inclusiv public, că o linie roșie pentru mine este orice pactizare, orice formă de alianță, nu neapărat una în vederea guvernării, cu partidul extremist AUR”, a adăugat ea.

Stoiciu spune că nu toți social democrații sunt de acord cu plecarea PSD din guvern și depunerea moțiunii de cenzură.

Există voci nemulțumite inclusiv de demersul - înainte de a lansa cu AUR, erau mai mulți nemulțumiți pentru că le era foarte frică de perspectiva unei opoziții, pentru că nu vedeau un plan foarte clar prin care PSD poate să revină la guvernare împreună cu liberalii, USR și UDMR”, a precizat senatoarea.

„În momentul în care i-am anunțat pe câțiva că nu nu voi semna moțiunea, erau atât de speriați de gestul meu. Mi-au spus: nu te sinucide, nu fi nebună, prefă-te bolnavă. Se tem”, a adăugat ea.

Editor : M.B.