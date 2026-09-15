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„Nu vă jucați cu focul, ticăloșilor!”. Reacție dură din PSD după violențele de la protestul ciobanilor din Capitală

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protest fermieri piata victoriei
Foto: Profimedia Images
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Deputatul PSD Mihai Fifor reacționează după incidentele izbucnite la protestul fermierilor din Piața Victoriei și cere identificarea celor care, susține el, au transformat manifestația într-un conflict cu forțele de ordine. „Oricine încearcă deturnarea protestului pașnic al fermierilor este pur și simplu iresponsabil”, a transmis social-democratul.

„Fermierii aveau dreptul să protesteze pașnic și să își strige nemulțumirile. Nimeni nu are dreptul să transforme protestul lor legitim într-un pretext pentru provocări și violență”, a scris Mihai Fifor, marți pe Facebook.

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Fifor cere ca persoanele responsabile pentru violențele împotriva jandarmilor să fie identificate și sancționate.

„Cei vinovați de deturnarea protestului și de violențele împotriva jandarmilor trebuie identificați DE URGENȚĂ și trebuie să plătească! Fără excepții, fără protecție și fără jumătăți de măsură!”, a transmis acesta.

Deputatul PSD insistă că nemulțumirile agricultorilor sunt legitime, dar spune că acestea nu pot justifica violențele.

„Violența nu are absolut nicio justificare și nu poate fi tolerată. Un protest legitim al fermierilor nu trebuie confiscat de nimeni și transformat într-o confruntare cu forțele de ordine”, a afirmat Fifor.

„Opriți-vă! Nu vă jucați cu focul! Ticăloșilor!”, a încheiat deputatul PSD.

Protestul fermierilor din Capitală a degenerat în incidente cu forțele de ordine, după ce mai mulți participanți au aruncat cu obiecte și au intrat în conflict cu jandarmii. Manifestanții sunt nemulțumiți de măsurile care afectează agricultura și cer autorităților soluții pentru problemele din sector.

Editor : Ana Petrescu

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