Numărul doi din PSD îl amenință pe Bolojan cu moțiune de cenzură după scenariul unui guvern minoritar. Manda: „Guvernăm sau...?”

Secretarul general al PSD, Claudiu Manda, a ieșit la atac după ce premierul Ilie Bolojan a spus că nu exclude scenariul unui guvern minoritar fără PSD. Social-democratul i-a atras atenția lui Bolojan că un premier nu poate fi nominalizat din nou dacă guvernul său pică prin moțiune de cenzură și a insistat ca pachetul cu măsuri economice, dar și cel cu tăierile din administrație să fie aprobate în același timp.

„Pachetul de relansare economică NU ESTE NEGOCIABIL! Este vital pentru viitorul României, iar PSD nu va face niciun compromis în această privință. Pachetul privind administrația și cel privind relansarea economică trebuie aprobate în același timp — pentru eficiență și rezultate reale. (...)

PS - Aud că domnul Bolojan vehiculează ideea unui guvern minoritar. Nu de mult spunea că vrea „acasă”, dacă nu facem cum vrea el. Apoi s-a răzgândit și a zis că rămâne… sau pleacă, dacă este dat afară prin moțiune de PSD și AUR. Cert este că România nu funcționează pe principiul „vreau sau nu vreau”. Curtea Constituțională, prin decizia nr. 85/2020, a stabilit clar că nominalizarea aceluiași premier după ce un guvern a picat prin moțiune de cenzură este neconstituțională. Domnule Bolojan, guvernăm sau…?”, a scris Claudiu Manda, marți, pe pagina sa de Facebook.

Replica liderului PSD vine în contextul în care marți dimineață premierul Ilie Bolojan declarat că nu exclude varianta unui guvern minoritar fără PSD, dar a precizat că acest scenariu nu este de dorit, fiind nevoie de stabilitate politică. Șeful Executivului a ținut să sublinieze totuși că dacă ar fi fost respectat protocolul de guvernare, multe reforme ar fi fost deja adoptate, făcând referire la opoziția social-democraților.

Editor : A.G.