Numele lui Emil Boc, vehiculat pentru un post de judecător CCR: Predoiu: Are expertiză, a profesat dreptul

Preşedintele interimar al PNL, Cătălin Predoiu, a spus miercuri că Emil Boc are expertiză pentru a fi judecător CCR, are experienţă în materie de drept şi experienţă de conducere la nivel de Guvern. Declarația are loc în condițiile în care au început să fie vehiculate nume pentru cele trei posturi de judecători constituționali care urmează să se elibereze în iunie. Potrivit surselor Digi24, Boc e văzut ca favorit pentru nominalizarea din partea Cotroceniului.

Predoiu a fost întrebat, la Palatul Parlamentului, dacă Emil Boc, Primarul Municipiului Cluj-Napoca, ar putea fi o variantă pentru a fi numit judecător la Curtea Constituţională.

„Domnul Emil Boc are expertiză pentru a fi magistrat, dânsul a profesat dreptul, are experienţă în materie de drept, are experienţă de conducere la nivel de Guvern, a lucrat foarte mult cu legislaţia. La nivel de primar, de asemenea şi din câte ştiu are şi preocupări în zona dreptului. Dar e un subiect care nu e în competenţa noastră”, a spus Predoiu.

Judecătorii CCR nu sunt însă magistrați.

Predoiu a mai spus că nu are nicio o informaţie cu privire la numele celor care ar putea să fie propuşi pentru a deveni judecători la Curtea Constituţională.

Surse politice spun pentru Digi24 că partidele din coaliția de guvernare au început deja discuțiile pentru nominalizările privind cele trei locuri care se eliberează la CCR. Printre favoriți în momentul de față s-ar număra Emil Boc, Mihai Busuioc și Csaba Asztalos.

Doi dintre judecători vor fi numiți de Parlament, iar unul de șeful statului. Ilie Bolojan, președintele interimar, a lăsat de înțeles că el ar putea face propunerea până își încheie mandatul, iar sursele Digi24 susțin că în PNL, Emil Boc e văzut ca favorit pentru nominalizarea din partea Cotroceniului.

De cealaltă parte, în discuțiile din interiorul Partidului Social Democrat, favorit pentru această poziție cheie ar fi actualul președinte al Curții de Conturi, Mihai Busuioc.

Mandatul unui judecător CCR este pe o perioadă de nouă ani. Cele trei numiri se vor face în iunie, când cei trei judecători, Livia Stanciu, Varga Attila și președintele Marian Enache vor părăsi funcțiile.

