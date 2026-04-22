Exclusiv Numirea șefilor din companiile de stat, ținută la secret. Gheorghiu: „Au spus că sunt date care țin de GDPR”. Cazul Portului Constanța

Andreea Ghiorghe
Briefing de presa privind reorganizarea mai multor companii de stat organizat de vicepremierul Oana Gheorghiu, in Bucuresti, 16 aprilie 2026. Inquam Photos / Octav Ganea
„Au fost multe discuții despre felul în care a fost selectat CA-ul Portului Constanța"

Situație absurdă la stat: un minister a refuzat să trimită chiar către reprezentanții Guvernului, care se ocupă de reforma companiilor de stat, date despre numirea șefilor din subordine, pe motiv că sunt confidențiale. Vicepremierul Oana Gheorghiu a explicat situația la Interviurile DIGI24.ro. 

„Au fost multe discuții despre felul în care a fost selectat CA-ul Portului Constanța”

Este vorba despre Ministerul Transporturilor, susține Oana Gheorghiu, a refuzat să trimită cabinetului său date despre selectarea Consiliului de Administrație al Portului Constanța. Aceasta a cerut informații, după ce a primit sesizări că s-ar fi înregistrat nereguli privind numirea noilor șefi.

„Este vorba despre Portul Constanţa. În spaţiul public au fost multe discuţii despre felul în care a fost selectat Consiliul de Administraţie. Am primit sesizări şi pe adresa cabinetului privind aceste nereguli, motiv pentru care am solicitat Ministerului Transporturilor nu doar contractele de mandat şi numele celor care au fost selectaţi, ci întreaga procedură, să înţelegem cum a decurs procedura, care a fost compania care a făcut această selecţie. Am primit acest răspuns că sunt date care nu pot fi comunicate, că ţin de GDPR”, a spus Oana Gheorghiu.

„Vom obține informațiile pe bază legală”

Vicepremierul susține, însă, că va obține informațiile pe cale legală.

„E o lipsă de colegialitate, în al doilea rând este o lipsă de respectare interinstituţională, pentru că interinstituţional nu vorbim despre date cu caracter personal, nu le cerea Oana Gheorghiu să le ducă acasă, le cerea cabinetul vicepremierului, iar cabinetul vicepremierul este un cabinet la dispoziţia premierului, aşa că e ca şi cum le-ar fi cerut premierul şi nu se poate.

Le vom obţine pe bază legală, cu siguranţă. Legea ne dă dreptul să le obţinem şi le vom obţine. Am trimis deja un răspuns formulat de juriştii noştri şi cu argumentele necesare. Dacă nu le obţinem de la minister, le vom obţine de la alte instituţii care le au”, a mai explicat aceasta.

Gheorghiu susține că a întâlnit situații similare și în cazul unor companii de stat din sectorul energetic.

EXCLUSIV Oana Gheorghiu spune cât s-a schimbat Nicușor Dan la Cotroceni: „Societatea îi reproșează multe". În ce condiții mai rămâne în Guvern

Rusia amenință țările europene cu războiul, în cazul în care va fi pusă în practică...
Cum e văzută în presa internațională decizia PSD de a-i retrage sprijinul politic lui...
Premierul Ilie Bolojan le-a mulțumit celor care au manifestat în fața Guvernului
Kelemen Hunor: E inacceptabil ca un partid să-i ceară altuia să-și înlocuiască premierul...
Explozie la CET Vest București. Aproximativ 2.300 de blocuri fără apă caldă. Care a fost...
