Numirea șefilor serviciilor secrete: E o discuție colegială, fără tensiuni, spune Nicușor Dan. Ce oameni și-ar dori în aceste poziții

Discuţiile privind conducerea SRI şi SIE se desfăşoară „în cadru restrâns” şi nu este momentul ca aceste dezbateri să fie un „joc”, a declarat, joi, preşedintele Nicuşor Dan, care ar mărturisit că ar prefera ca şefii acestor servicii să fie mai degrabă „oameni din societate” decât politicieni.



„România are nevoie de stabilitate, nu suntem în situaţia în care să facem un joc din asta: eu cumva să propun, Parlamentul să respingă, eu să acuz Parlamentul, ei să mă acuze pe mine. Asta în mod cert nu se va întâmpla", a afirmat Nicuşor Dan la Antena 1, potrivit Agerpres.



El a adăugat că discuţiile pe această temă asta se desfăşoară „în cadru restrâns, departe de presă şi când o să fie un consens, o să îl anunţăm”.



Totodată, a spus că au existat dezbateri în coaliţie privind conducerile SRI şi SIE.



„E o discuţie care este foarte colegială, fără niciun fel de tensiuni”, a mai afirmat preşedintele.



Întrebat ce fel de oameni şi-ar dori în aceste poziţii, Nicuşor Dan a răspuns: „Nişte oameni care să aibă experienţă de viaţă, care să fie capabili să coordoneze mulţi oameni şi care să aibă o abilitate politică de a se mişca între foarte multe interese, multe legitime”.



El apreciază că partidele sunt „dispuse” să accepte viziunea sa.



Preşedintele nu a avansat un termen de numire pentru şefii SRI şi SIE şi, întrebat dacă aceştia ar trebui să fie politicieni, a replicat: „Mai degrabă nu, mai degrabă oameni din societate”.

