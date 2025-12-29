Radu Miruță a declarat în direct la Digi24 că noua amânare a dosarului pensiilor speciale la Curtea Constituțională reprezintă „o bătaie de joc”, după ce mai mulți judecători numiți de PSD au părăsit ședința, făcând imposibilă luarea unei decizii. Acesta a spus că situația este una „de care râd și copiii de grădiniță” și a subliniat că, în loc să se pronunțe clar asupra constituționalității legii, Curtea a ajuns într-un blocaj care afectează încrederea publică și întârzie aplicarea modificărilor privind pensiile speciale.

„Vorbim de o bătaie de joc, în primul rând. Pentru oameni contează mai puțin care sunt mijloacele prin care o anumită parte a clasei politice nu dorește să schimbe aceste pensii speciale. Însă s-a ajuns, prin întinderea discuției, într-o zonă de penibil.”

Curtea Constituțională este acea entitate care are o putere majoră în România. Nu se poate să te derobezi de obligația de a lua decizii. Judecătorul CCR are obligația să spună dacă da sau dacă nu.

Radu Miruță a precizat că nu contestă competența judecătorilor CCR, dar critică lipsa unei decizii.

„Eu sunt politician, eu nu pot să spun dacă interpretarea judecătorului CCR este corectă sau nu. Însă noi nu am ajuns în situația în care judecătorul CCR să spună că legea nu este constituțională. Am ajuns într-o situație de care și copiii de la grădiniță râd”, a adăugat ministrul Apărării.

Din cei nouă judecători, pentru a se lua o decizie trebuie să fie șase. Și ce să vedeți? Patru din nouă au ieșit din sală pentru a strica numărul minim de judecători care să fie prezenți pentru a putea lua această decizie. Consecințele sunt majore.

Întrebat care sunt aceste consecințe, Miruță a indicat, în primul rând, pierderea încrederii publice.

„O consecință este scăderea încrederii în Curtea Constituțională. (...) Având în vedere că judecătorii în cauză nu au rezolvat această situație până la finalul anului, chiar dacă pe 16 ianuarie vor spune că legea este constituțională, ea tot nu va intra în vigoare. Va trebui reluată procedura în Parlament și modificată”, a spus el.

Ministrul a avertizat că situația ar putea avea și consecințe financiare.

„O altă consecință majoră este riscul de a pierde bani din PNRR.”

În continuare, Radu Miruță a criticat faptul că judecătorii care au părăsit sala au fost numiți de PSD.

Nu mi se pare deloc întâmplător faptul că toți cei patru judecători care au făcut această rușine Curții Constituționale și întregii Românii au fost numiți de PSD.

Acesta a cerut explicații publice din partea partidului.

„Partidul, când propune pe cineva, își pune obrazul pentru acei oameni. Obrazul PSD este astăzi pus pe decizia de a se ridica judecătorii de la masă și de a lăsa o țară întreagă să se uite cu neputință la o neseriozitate care se numește pensiile speciale.”

Mi se pare o coincidență prea mare ca absolut toți cei patru judecători propuși de PSD să blocheze o țară întreagă printr-o metodă copilărească, infantilă: să se ridice de la masă pentru a lăsa sala într-o situație în care nu se poate decide.

În final, Radu Miruță a făcut apel la asumarea responsabilității.

„Ai putere și spune: da, este neconstituțional, o întoarcem, nu este bună. Tu, ca judecător, ai o obligație.”

