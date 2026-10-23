„O canalie cretină”. Scandal uriaș între Theodor Paleologu și Mihail Neamțu (AUR). De la ce a pornit sedițiunea

Disputa dintre foștii colaboratori, Mihail Neamțu și Theodor Paleologu a depășit de mult timp dimensiunea unei trilogii și a ajuns în punctul unui roman veritabil cu „dezvăluiri” și atacuri furibunde. Deputatul AUR, trecut prin cinci partide politice până acum, a declanșat o reacție virulentă din partea fostului ministru al Culturii.

Ceea ce nu pare a fi un paralogism din partea șefului Comisiei de Cultură din Camera Deputaților a declanșat un răspuns din partea autorului cărții „Ce ne facem cu atâția proști” asemănător cu furtuna de la Muntele Athos care a distrus flota persană a generalului Mardonios.

Acuzațiile care ne duc cu gândul, mai degrabă, la un sofism din partea deputatului din partidul lui George Simion (n.red. despre care Neamțu spunea în 2020: „Simion, încă o dată, e o nulitate, ați înțeles, domnule?! Simion George este o nulitate, nu știe nimic! Nimic, despre nimic”) a dus la răbufnirea moștenitorului casei Paleologu.

Theodor Paleologu a răspuns acuzațiilor care-l vizau direct pe el și tatăl său:

„O canalie cretină care nu demult se ducea să cerșească cu punga la Becali tot repetă că Sorin Ovidiu Vântu m-a trimis la Harvard. Așa își imaginează troglodiții auriști că merg lucrurile peste tot în lume. La Harvard am fost research assistant al profesorului Harvey Mansfield în 1999-2000 și postdoctoral fellow în 2002-2003. Am lucrat acolo și am fost remunerat”.

Președintele Casei Paleologu a adăugat în aceeași postare:

Dar trăim într-o epocă în care orice imbecilitate, orice minciună, orice mîrșăvie ajunge să fie preluată și trîmbițată de un partid antiromânesc, trădător și extremist, încolonat în spatele unui șarlatan dement și al unui golan de cea mai joasă speță. Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

De la ce a pornit răzmerița

„Luni, 19 octombrie, în matinalul Digi FM, Theodor Paleologu a decretat: „când e vorba de furat este imposibil să nu fie cel puțin și un român”. Douăzeci de milioane de oameni, puși la zid într-o singură frază: ingineri, medici, profesori, muncitori din diaspora care trimit acasă, an de an, miliarde de euro câștigați cinstit, copii din școlile Franței și părinți care le plătesc chiria. Toți, în logica domnului Paleologu, suspecți de serviciu.

Nu este o analiză, ci o prejudecată rostită cu accent de catedră. Pe ce date se sprijină? Pe niciuna. Un om care intră în dezbaterea publică are obligația să aducă fapte și cifre. Dacă există cetățeni români care au comis infracțiuni în Franța, ei răspund individual, în fața legii. Vinovăția se stabilește pe baza probelor, nu a pașaportului.

Dar, de vreme ce domnul Paleologu a deschis subiectul furtului, să-l ducem până la capăt. Cu nume, date și locuri.

La 1 martie 2000, la Ateneul Român, în prezența șefului statului, Alexandru Paleologu, tatăl lui Theodor Paleologu, primea un premiu în valoare de 50.000 de dolari. Banii veneau de la fundația lui Sorin Ovidiu Vîntu. Două luni mai târziu, în mai 2000, Fondul Național de Investiții se prăbușea, înghițind economiile a sute de mii de români modești, oameni care își puseseră bătrânețile la adăpost cu încredere în stat și în presa care le lăuda fondul. Pentru această devalizare, Sorin Ovidiu Vîntu a fost condamnat definitiv la opt ani de închisoare. Hoț, cu sentință judecătorească.

La vremea aceea, o profesoară de limba română câștiga 79 de dolari pe lună. Premiul încasat de familia Paleologu valora peste cincizeci de ani de salariu al unui dascăl. Alexandru Paleologu a spus-o el însuși, cu franchețe, în revista 22: nu consacrarea îl interesa, ci banii, pentru că, nemaicandidând, voia să lase familiei „o condiție materială bună”. Un an mai târziu, fiul pleca la Harvard.

Nu punem la îndoială școlile lui Theodor Paleologu. Punem o singură întrebare: cu ce autoritate morală vorbește despre hoți un om a cărui familie a beneficiat, public și ostentativ, de generozitatea celui mai mare hoț al tranziției românești, în chiar lunile în care păgubiții FNI își pierdeau agoniseala? Victimele FNI nu au primit nimic înapoi. Familia Paleologu a primit 50.000 de dolari și, se pare, o lecție de superioritate pe care o predă de atunci poporului român.

Istoria recentă a familiei nu se oprește aici. Alexandru Paleologu și-a recunoscut public colaborarea cu Securitatea comunistă. Nu îi reproșăm fiului păcatele tatălui. Îi reproșăm însă disprețul cu care, moștenitor al acestei biografii, îi tratează pe românii care n-au turnat pe nimeni, n-au luat bani de la nimeni și au muncit cinstit, în țară sau în străinătate, ca să-și crească familiile.

Prin urmare, cerem public domnului Theodor Paleologu două lucruri.

Întâi, să-și retragă afirmația din 19 octombrie și să prezinte scuze românilor pe care i-a insultat în bloc.

În al doilea rând, să restituie celor păgubiți de prăbușirea FNI cei 50.000 de dolari primiți de familia sa din banii lui Sorin Ovidiu Vîntu. Există asociații ale victimelor, există dosare, există oameni în viață care așteaptă de un sfert de secol o reparație. Gestul ar fi, în sfârșit, o lecție de moralitate pe care românii ar putea-o lua în serios.

Până atunci, domnul Paleologu ar face bine să nu mai pronunțe cuvântul 'furat' în public. Românii știu ce înseamnă furtul mai bine decât el: spre deosebire de el, l-au plătit din propriul buzunar', a declarat deputatul AUR, Mihail Neamțu.

Editor : Alexandru Rotaru