Liderul deputaților UDMR, Csoma Botond, a reacționat după ce o deputată a partidului Tisza a depus jurământul în limba română în plenul Parlamentului de la Budapesta. „Îmi imaginez cum s-ar umfla în pene şovinii dacă la noi cineva ar depune jurământul în limba maghiară,” a comentat Csoma Botond pe pagina de Facebook.

Imaginile cu Gurzo Maria, reprezentantă a comunității românești din Ungaria, în timp ce depune jurământul în limba română în Parlamentul Ungariei au devenit virale pe rețelele de socializare.

„O deputată din Ungaria a depus jurământul în limba sa maternă și a fost aplaudată pentru asta, nu huiduită. Îmi imaginez cum s-ar umfla în pene şovinii dacă la noi cineva ar depune jurământul în limba maghiară”, a scris parlamentarul UDMR pe pagina de Facebook.

Csoma Botond l-a atacat pe deputatul AUR Dan Tanasă, pe care l-a numit „șovin” și care, spune el, „ne-a trimis din nou la Budapesta în timpul unei dispute parlamentare”.

„De exemplu, şovinul Dan Tanasă care săptămâna asta, după ce George Simion a invitat maghiarii să se înscrie în AUR, ne-a trimis din nou la Budapesta în timpul unei dispute parlamentare”, spune Botond.

Gurzo Maria este deputată a partidului Tisza. Face parte din comunitatea românească din Ungaria și este medic stomatolog, inspector medical județean și reprezentantă a Autoguvernării Naționale a Românilor din Ungaria.

Depunerea jurământului a avut loc sâmbătă, 9 mai.

