Live TV

Video O deputată a depus jurământul în limba română în Parlamentul de la Budapesta. Lider UDMR: „Cum s-ar umfla în pene șovinii la noi”

Data actualizării: Data publicării:
deputata
Gurzo Maria, reprezentantă a comunității românești din Ungaria. Foto: Captură video

Liderul deputaților UDMR, Csoma Botond, a reacționat după ce o deputată a partidului Tisza a depus jurământul în limba română în plenul Parlamentului de la Budapesta. „Îmi imaginez cum s-ar umfla în pene şovinii dacă la noi cineva ar depune jurământul în limba maghiară,” a comentat Csoma Botond pe pagina de Facebook.

Imaginile cu Gurzo Maria, reprezentantă a comunității românești din Ungaria, în timp ce depune jurământul în limba română în Parlamentul Ungariei au devenit virale pe rețelele de socializare.

„O deputată din Ungaria a depus jurământul în limba sa maternă și a fost aplaudată pentru asta, nu huiduită. Îmi imaginez cum s-ar umfla în pene şovinii dacă la noi cineva ar depune jurământul în limba maghiară”, a scris parlamentarul UDMR pe pagina de Facebook.

Csoma Botond l-a atacat pe deputatul AUR Dan Tanasă, pe care l-a numit „șovin” și care, spune el, „ne-a trimis din nou la Budapesta în timpul unei dispute parlamentare”.

„De exemplu, şovinul Dan Tanasă care săptămâna asta, după ce George Simion a invitat maghiarii să se înscrie în AUR, ne-a trimis din nou la Budapesta în timpul unei dispute parlamentare”, spune Botond.

Gurzo Maria este deputată a partidului Tisza. Face parte din comunitatea românească din Ungaria și este medic stomatolog, inspector medical județean și reprezentantă a Autoguvernării Naționale a Românilor din Ungaria.

Depunerea jurământului a avut loc sâmbătă, 9 mai.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Ioan Isaiu
1
Actorul Ioan Isaiu, cunoscut din mai multe seriale și telenovele românești, a murit...
Ukrainian President Volodymyr Zelensky laughs
2
Umilința supremă: Zelenski a dat decret prin care „autorizează” parada lui Putin și a pus...
Laura Codruța Kovesi
3
Kovesi, după ce Nicușor Dan a vorbit despre abuzurile DNA din mandatul ei: Îi doresc un...
simion aur inquam george calin
4
AUR sesizează Avocatul Poporului după ce Bolojan a repus în Guvern o ordonanță de urgență
Russia Slovakia Victory Day
5
Premierul slovac, aflat la Moscova, face o declarație surprinzătoare despre războiul din...
A văzut cum l-a numit Mourinho pe Chivu și i-a bătut obrazul în direct la TV: "De ce?"
Digi Sport
A văzut cum l-a numit Mourinho pe Chivu și i-a bătut obrazul în direct la TV: "De ce?"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Drapelul Uniunii Europene a revenit la Parlamentul din Budapesta. Foto Profimedia
Drapelul Uniunii Europene a revenit pe clădirea Parlamentului de la Budapesta după 12 ani de absență. FIDESZ nu a aplaudat decizia
dans Zsolt Hegedus
Viitorul ministru al sănătăţii din guvernul maghiar face din nou furori cu dansul său, la învestirea lui Peter Magyar ca premier
Spioni rusi profimedia
Un spion proeminent al lui Putin la Budapesta a fost expulzat discret după căderea lui Orban. Culisele operațiunii sale de infiltrare
peter magyar sustine un discurs
Cumnatul lui Peter Magyar renunţă la candidatura pentru funcţia de ministru al justiţiei din Ungaria
Oliver Varhelyi
Comisia Europeană a finalizat ancheta ce l-a vizat pe comisarul maghiar Varhelyi, apropiat al lui Orban. Care sunt concluziile
Recomandările redacţiei
CGI-Visualisierung: die Strasse von Hormus, ueber die ein grosser Teil des weltweiten Oels verschifft wird, ist nach dem Angriff der USA und Israel au
Iranul a transmis răspunsul său la propunerea americană de a pune...
george simion si calin georgescu fac declaratii
Ludovic Orban: „Dacă AUR îl propune pe Călin Georgescu premier, e...
Radu Miruta
Radu Miruță îi atacă pe liderii PSD: „Guvernarea nu este un joc între...
Geran 5
Rusia a lansat online, de „Ziua Victoriei”, „Geran 5”, o nouă rachetă...
Ultimele știri
Alexandru Muraru (PNL) anunță că a inițiat legea prin care 10 Mai, Ziua Independenței Naționale a României, să devină zi liberă
Ioan Isaiu, ultim omagiu în foaierul Teatrului Național din Cluj-Napoca. Actorul va fi înmormântat miercuri, la Dej
Kremlinul acuză Armenia că i-ar fi oferit o platformă pentru declaraţii antiruseşti lui Zelenski. „Așa a început și în Ucraina”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Ioana Ginghină, mesaj sfâșietor după moartea subită a lui Ioan Isaiu: „Viața ne lovește atât de brusc!”...
Cancan
Rezultatele necropsiei lui Alice, eleva de 18 ani ucisă la ferma unde făcea practică. Detalii CUTREMURĂTOARE
Fanatik.ro
Pancu la Rapid: “Renunţă la 50.000 euro!” Ioan Becali dezvăluie negocierile cu Victor Angelescu şi Neluţu...
editiadedimineata.ro
Un cetățean rus, reținut în Argentina pentru că ar fi liderul unei rețele de dezinformare
Fanatik.ro
Dan Alexa a recunoscut că a iubit o femeie căsătorită. Antrenorul de la Poli Timișoara nu s-a mai ascuns
Adevărul
Val de reacții la mesajul angajatei care lucrează de pe plajă. „O zi normală și productivă de lucru, într-un...
Playtech
Oraşul din România din care oamenii pleacă imediat ce au ocazia. E în pragul falimentului, conform...
Digi FM
Ioan Isaiu a murit la 56 de ani, înainte de a-și vedea visul împlinit. Ce spunea despre singurul său regret
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Situație neverosimilă la Real Madrid! Soția i-a spus că bagă divorț dacă semnează contractul
Pro FM
George Burcea, reacție surprinzătoare în ziua nunții Andreei Bălan cu Victor Cornea. Imaginea postată a...
Film Now
Jerry Seinfeld susține că „Friends” s-a inspirat din sitcom-ul „Seinfeld”: „Au luat ideea și au pus oameni...
Adevarul
Trei dintre mâncărurile tradiționale românești cu cele mai bizare nume. Aproape nimeni nu mai știe ce...
Newsweek
Unul dintre cei mai puternici oameni din România anunță indexarea pensiilor. Câți bani iau în plus pensionarii
Digi FM
Decizia controversată a unei mame. Își ia fiicele de la școală pentru a merge în vacanțe: „Plătesc amenzile...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
5 obiceiuri de dimineață la care un neurolog a renunțat. Cum îți sabotezi creierul fără să-ți dai seama
Digi Animal World
Momentul când o pisică în vârstă de 10 ani se luptă cu un coiot. Stăpâna a rămas fără cuvinte
Film Now
Charlize Theron dezvăluie sacrificiul din spatele disciplinei care a format-o ca actriță: „De câteva ori am...
UTV
Cum arată fiica Andreei Bănică la 17 ani. Sofia a atras toate privirile în imaginile publicate de artistă