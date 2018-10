O deputată PSD vrea repetarea referendumului

După supărare ori tristeţe pe post de reacţii politice, vine şi negarea. Un deputat PSD, Elvira Şarapatin, propune nici mai mult, nici mai puţin: repetarea referendumului odată cu alegerile europarlamentare de anul viitor.

Foto: Facebook

„E de neînteles. Eu nu îmi explic acest fenomen. Dar publicitatea agresivă făcută de cei de la USR și mai mulți, să știți că a prins în rândul populației și, din partea noastră, pentru că și noi suntem vinovați, ceilalți... nu a fost destul de bine. Nu a fost, nu știu cum să vă spun și să vă explic, pentru că noi nu am făcut campanie de informare. (De ce?) Pentru că politic ni s-a interzis așa ceva. (De la partid?) Să nu ne asumăm politic. Nu ni s-a interzis. M-am exprimat greșit. Și atunci timpul nostru, al parlamentarilor, a fost foarte scurt. Eu am fost personal și am informat. Cred că populația o să își dea seama de greseală pe care au făcut-o. Aș susține să se repete acest referendum odată cu alegerile europarlamentare”, a spus Elvira Şarapatin, deputat PSD.

Etichete:

,

,

,

,

,