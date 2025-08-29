O nouă controversă generată de Dan Tanasă, după ce a reclamat că a primit amenințări online: Nu le trimit singur

Deputatul Alianței pentru Unirea Românilor (AUR), Dan Tanasă, a generat o nouă controversă în spațiul public, după ce a postat în seara zilei de joi, 28 august, o amenințare pe care a primit-o pe adresa lui personală de e-mail. Adresa de mail care a trimis amenințarea este „tanasa.dan@proton.me”, însă deputatul susține că nu s-a amenințat singur.

Dan Tanasă a postat joi seară, pe contul personal de X, un mail pe care l-a primit și care conține o amenințare la adresa lui, însoțit de mesajul „Voi cum ați reacționa la asta?”.

Controversa, însă, a fost generată de faptul că adresa de mail care a trimis amenințările este „tanasa.dan@proton.me”, folosindu-se, practic, chiar de numele deputatului.

Captură de ecran cu postarea lui Dan Tănasă, de pe X

Postarea a atras reacții ironice din partea mai multor oameni care au sesizat acest lucru și care au insinuat că amenințarea ar fi fost trimisă chiar de deputat.

Contactat de Digi24.ro, Dan Tanasă a subliniat, însă, că nu știe ce este serverul proton și că mailul pe care îl folosește are extensia „gmail.com”.

„Cum să îmi trimit eu singur amenințări? (...) Habar nu am ce e proton. Nu sunt cretin să îmi trimit singur amenințări”, a subliniat Dan Tanasă, pentru Digi24.ro, menționând că o persoană s-a folosit de numele lui pentru a crea adresa de mail care a trimis amenințările.

În același timp, deputatul a reclamat că a primit zeci de amenințări și jigniri prin intermediul platformei Messenger.

