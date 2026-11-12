„O situație fără precedent”. Prefectura Argeș a rămas fără conducere după demisia lui Dragoș Predescu. Cine va prelua atribuțiile

Subprefectul județului Argeș, Lucian-Dragoș Predescu, susținut de PNL, și-a dat demisia, iar Guvernul a aprobat joi eliberarea sa din funcție. Toate funcțiile de prefect și subprefect sunt acum vacante, iar atribuțiile vor fi preluate temporar de secretarul general al Prefecturii. Predescu a calificat situația drept una „fără precedent" și a cerut PSD Argeș să propună o nouă conducere.

„Mi-am înaintat demisia din funcția de subprefect al județului Argeș! Astăzi, Guvernul a confirmat eliberarea din funcție. La acest moment, județul nu mai are nici prefect, nici subprefecți", a anunțat joi după-amiază Dragoș Predescu, într-o postare pe Facebook.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Fostul subprefect susține că plecarea sa ar fi trebuit să fie însoțită de numirea unei noi conduceri la Prefectura Argeș și că a rămas în funcție timp de mai multe săptămâni pentru a asigura tranziția.

„Plecarea mea ar fi trebuit să vină la pachet cu numirea unei conduceri a Instituției Prefectului județului Argeș. Lucru care nu s-a întâmplat și pe care nu îl consider în regulă. Am așteptat peste trei săptămâni să se întâmple acest lucru. Situația interimatului nu se putea prelungi la nesfârșit", a explicat acesta.

Predescu cere PSD Argeș să propună un prefect

Dragoș Predescu a transmis o „somație publică" organizației PSD Argeș, căreia îi cere să desemneze o persoană pentru funcția de prefect și să nu lase județul fără o conducere cu puteri depline.

„Somez public PSD Argeș să își desemneze prefectul și să nu lase județul descoperit. Guvernul trebuie să numească o conducere cu puteri depline. Pentru că oricine ar prelua atribuții nu va avea putere de decizie completă. Este o situație fără precedent în istoria județului!", a afirmat fostul subprefect.

Predescu le-a mulțumit angajaților Prefecturii, locuitorilor județului, conducerii PNL Argeș și Alinei Gorghiu pentru sprijinul acordat în timpul mandatului.

Secretarul general al Prefecturii va prelua atribuțiile

Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Dan Cărbunaru, a anunțat, în briefingul de la finalul ședinței Executivului, că atribuțiile rămase vacante vor fi preluate temporar de secretarul general al Prefecturii Argeș.

El a descris această soluție drept una legală, dar temporară și cu caracter excepțional.

„Este, desigur, varianta legală, este o variantă interimară și cu caracter de excepție. Cele mai multe eliberări din funcție au venit, după cum bine știți, zilele trecute, împreună cu numirile în funcție, și au fost valabile pentru majoritatea județelor din țară. În perioada imediat următoare vor fi completate toate măsurile necesare", a declarat Dan Cărbunaru.

Guvernul a aprobat joi numirea a trei prefecți și a cinci subprefecți în mai multe județe, însă pentru funcțiile rămase vacante la Argeș nu a fost anunțată o nouă conducere.

Județul rămăsese deja fără prefect, iar Dragoș Predescu preluase temporar atribuțiile de conducere. După plecarea sa, activitatea instituției va fi coordonată interimar de secretarul general până când Guvernul va numi un prefect și unul sau mai mulți subprefecți.

Cei mai mulți reprezentanți ai PNL din structurile guvernamentale teritoriale și-au dat demisia după instalarea Guvernului condus de Luca Niculescu. În unele județe, aceștia au rămas temporar în funcții pentru a asigura predarea atribuțiilor și continuitatea activității instituțiilor.

Editor : A.D.