O susține USR pe Kovesi? Dan Barna face precizări după o declarație controversată

Președintele USR, Dan Barna, a lămurit, marți seara, la Digi24, o afirmație care stârnise în cursul zilei multe semne de întrebare în legătură cu susținerea pe care această formațiune politică ar mai acorda-o șefei DNA, după scandalul așa-numitelor „dezvăluiri” despre fabricarea unor dosare de către procurorii anticorupție. Liderul USR crede că DNA poate funcţiona şi fără Laura Codruţa Kovesi la conducere, este informația care s-a propagat în presă după un interviu pe care Dan Barna l-a acordat la Adevărul Live, ceea ce a dat naștere interpretării că USR ar putea susține o eventuală cerere a ministrului justiției de revocare a șefei DNA.

„Ceea ce s-a întâmplat astăzi (marți - n.r.) la interviul de la Adevărul este un exemplu clasic de scoatere din context. Probabil studenții de la Jurnalism ar putea să învețe după declarațiile de astăzi. În momentul în care urmărești ce am discutat eu acolo și ce a apărut ulterior în presă înțelegi cum funcționează manipularea care tocmai are loc în aceste zile la televiziunile de casă. Practic, eu am răspuns la întrebarea: Ce se va întâmpla dacă totuși Codruța Kovesi va fi demisă. Am răspuns că am încredere că DNA poate să funcționeze și nu depinde de o singură persoană. Aceasta a fost discuția reală. Evident, s-a tăiat doar bucata finală - „DNA nu stă într-o singură persoană” - și s-a tras concluzia eronată și absurdă că USR sau Dan Barna vrea ca Codruța Kovesi să plece, ceea ce nu e adevărat”, a explicat liderul formațiunii de opoziție.

„Eu am spus că în România, miza majoră este ca instituțiile statului să funcționeze. Ceea ce se încearcă în aceste zile... practic, suntem într-un film clasic, Caracatița, în care funcționează un linșaj din acesta bine orchestrat. Vedem că este o acțiune concertată împotriva procurorilor în cadrul unui proces mai larg. Ceea ce am spus eu este că miza majoră este că instituțiile trebuie să funcționeze. DNA a arătat că funcționează. Peste 90-95 la sută dintre cazurile instrumentate de DNA au ajuns în instanță și s-au soldat cu condamnări care nu au fost contestate de nimeni, bazate pe probatoriu foarte solid. În DNA sunt tineri care au funcționat într-un mediu de libertate și de asumare a unor decizii. Încercarea aceasta de a destructura acum instituțiile statului este sortită eșecului. (...) În realitate, în mod obiectiv, Codruța Kovesi chiar a fost managerul acestei instituții care a arătat că instituția funcționează. Performanța pe care DNA a avut-o în acești ani în România, scoțând putregaiul din politică la iveală și ducându-l în instanță, acolo unde-i este locul, se datorează în mare măsură managementului realizat de Kovesi. Deci în niciun can noi (USR - n.r.) nu susținem că ar trebui să fie demisă sau îndepărtată de la conducerea DNA datorită declarațiilor unor infractori, (...) care fac agenda publică a societății”, a ținut să precizeze Dan Barna. El a repetat că în mod categoric o susține pe Codruța Kovesi.

În acest context, liderul USR a critiat și Consiliul Național al Audiovizualului. „Mi se pare incredibil că, de zile întregi, vedem declarațiile unor oameni ca Sebastian Ghiță, care intervine și televiziunile nu pățesc nimic. CNA-ul acceptă o coborâre a nivelului de credibilitate a mesajului și o manipulare fără precedent. Se coboară standardul de profesionalism la cote incredibile”, a subliniat liderul USR. Mă aștept ca CNA-ul să fie ceea ce ar trebui să fie, a completat el.

Urmăriți mai jos interviul integral acordat de Dan Barna în emisiunea „Imparțial” de la Digi24 (de la minutul 30 al înregistrării):