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Oana Gheorghiu acuză politicieni extremişti, inclusiv parlamentari, care s-au infiltrat în rândul oierilor: Violențele vi se datorează

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oana ghoerghiu face declaratii la guvern
Oana Gheorghiu. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
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Vicepremierul Oana Gheorghiu a transmis, marţi, un mesaj pentru politicienii extremişti, inclusiv parlamentari, care s-au infiltrat în acţiunea legitimă a oierilor de astăzi, încercând să denatureze scopul său, să instige la violenţă şi să provoace haos, ea transmiţându-le să le fie ruşine şi arătând că violenţele li se datorează în întregime. 

Vicepremierul Oana Gheorghiu scrie pe Facebook că oamenii au tot dreptul să protesteze paşnic pentru orice motive pe care le găsesc legitime. 

„Ca om care a petrecut multe zile şi nopţi protestând în faţa Palatului Victoria împotriva corupţiei, cred cu tărie că protestul paşnic este un pilon esenţial al democraţiei noastre. România este astăzi în continuare aproape de valorile noastre europene tocmai pentru că oamenii oneşti au ieşit în stradă pentru a apăra democraţia”, subliniază Gheorghiu. 

„În schimb, am un mesaj simplu şi direct pentru politicienii extremişti, inclusiv parlamentari, care s-au infiltrat în acţiunea legitimă a oierilor de astăzi, încercând să denatureze scopul său, să instige la violenţă şi să provoace haos: Să vă fie ruşine! Violenţele de astăzi vi se datorează în întregime”, mai spune vicepremierul. 

Câteva sute de fermieri veniţi din toată ţara s-au adunat, marţi, înainte de ora 10:00, în zona Pieţei Victoriei, din Capitală, unde au fost mobilizate impresionante forţe ale jandarmeriei, comasate atât în jurul sediului guvernului, cât şi pe străzile adiacente. 

În jurul orei 11:30, mai mulţi participanţi au început să se îmbrâncească şi s-au luat la bătaie cu jandarmii. Manifestanţii strigă „Fără violenţă” şi au aruncat cu sticle de apă şi cu alte obiecte contondente înspre jandarmi. 

Printre protestatari sunt şi cetăţeni din alte categorii sociale, printre aceştia fiind inclusiv oameni cu tricouri cu poza lui Călin Georgescu. 

Violenţele au reizbucnit în Piaţa Victoriei, în jurul orei 15:00, când un grup extrem de violent a rupt cordoanele de jandarmi şi a aruncat înspre aceştia cu obiecte. 

Forţele de ordine au intervenit punctual pentru extragerea mai multor persoane care au tulburat grav ordinea şi liniştea publică, manifestând un comportament agresiv şi instigând ceilalţi participanţi la acte de violenţă, informează Jandarmeria.

Citește și: Scandal între deputata AUR Gianina Șerban și jandarmi, pentru că nu a fost lăsată să intre la protestul oierilor 

Editor : A.C.

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