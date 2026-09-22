Oana Gheorghiu acuză PSD că „joacă poker cu soarta țării”: „Reforma deranjează cutiile de pantofi, deranjează zborurile private”

În contextul în care PSD a anunțat că nu va vota un Executiv condus de Siegfried Mureșan, Oana Gheorghiu i-a acuzat marți, 22 septembrie, pe social-democrați că „joacă poker cu soarta țării, prelungind criza și mai tare”. „Azi zic că acceptă o soluție, peste o oră zic că nu mai sunt de acord. Scopul lor nu e reforma, ci să pună din nou mâna pe putere. De ce? Pentru că reforma deranjează cutiile de pantofi. Pentru că reforma deranjează zborurile private spre Monaco și Mykonos. Pentru că reforma deranjează penthouse-urile și vilele luxoase”, a scris vicepremierul într-o postare pe Facebook.

În deschiderea mesajului său, Oana Gheorghiu a afirmat că PSD „a aruncat țara în criză” și tot acest partid „ține acum toată România în blocaj”.

„Partidul care a fost zeci de ani la conducerea țării, mai mult decât oricine altcineva. Partidul care a avut mereu acces la putere și la resurse. De aproape cinci luni, România nu are un guvern cu puteri depline. Și ce face PSD în aceste zile? Joacă poker cu soarta țării, prelungind criza și mai tare. Azi zic că acceptă o soluție, peste o oră zic că nu mai sunt de acord. Scopul lor nu e reforma, ci să pună din nou mâna pe putere. De ce? Pentru că reforma deranjează cutiile de pantofi. Pentru că reforma deranjează zborurile private spre Monaco și Mykonos. Pentru că reforma deranjează penthouse-urile și vilele luxoase”, a menționat vicepremierul.

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Totodată, aceasta a explicat că reforma presupune închiderea robinetelor prin care se scurg banii publici, tăierea sinecurilor și obligarea companiilor de stat „să producă pentru cetățeni, nu pentru băieții deștepți”.

„Reformă înseamnă să închizi robinetele prin care se scurg banii publici. Reformă înseamă să tai sinecuri. Reformă înseamnă să obligi companiile de stat să producă pentru cetățeni, nu pentru băieții deștepți. Și da, asta deranjează.

România nu mai poate fi ținută ostatică de calculele unui partid care pune interesul propriu înaintea interesului național. Într-un moment de criză, responsabilitatea nu înseamnă să continui să blochezi, ci să contribui la soluție. Fiecare zi de blocaj ne costă, iar nota de plată nu ajunge la sediile de partid, ci la oamenii care muncesc, plătesc taxe și așteaptă un stat care să funcționeze. România are nevoie de un guvern care să lucreze pentru cetățeni, nu de încă o rundă de poker”, a mai precizat Oana Gheorghiu.

După ședința Biroului Permanent Național (BPN) al PSD, Sorin Grindeanu l-a îndemnat luni, 21 septembrie, pe premierul desemnat Siegfried Mureșan să-și depună rapid mandatul. Liderul social-democraților a susținut că partidul a votat moțiunea de cenzură prin care a fost dat jos Guvernul Bolojan pentru a schimba „direcția greșită în care mergea România”.

Totuși, acesta a susținut că este dispus să discute cu premierul desemnat, Siegfried Mureșan, dacă acesta ia în calcul includerea în programul de guvernare a celor 10 propuneri adoptate de social-democrați la Sinaia. În caz contrar, PSD își menține decizia de a nu vota viitorul Cabinet, după ce Mureșan a anunțat că vrea să continue direcția fostului Guvern Bolojan.

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Editor : A.M.G.