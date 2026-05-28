Oana Gheorghiu: Am găsit multe persoane cu legături politice în consiliile de administrație. Premierul Bolojan mi-a dat mână liberă

Vicepremierul interimar Oana Gheorghiu a declarat că, în mandatul său, cu siguranţă a deranjat foarte mult, ea arătând că a găsit multă dezorganizare, multe interimate și persoane cu legături politice în consiliile de administrație (CA). Gheorghiu a mai afirmat că premierul Ilie Bolojan i-a spus tot timpul că are „mână liberă”.

„Cu siguranţă am deranjat foarte mult, pentru că vedem şi reacţia unei părţi a presei şi a unor oameni care au interes în zona aceasta. Am găsit multă dezorganizare, multe interimate în consilii de administraţie, multe persoane în CA-uri cu legături din zona politică, aşa cum s-a întâmplat de-a lungul anilor”, a declarat vicepremierul interimar Oana Gheorghiu, într-un podcast la Cotidianul, potrivit News.ro.

Ea a arătat că în ţara asta, oamenii politici sunt mai puţin preocupaţi de binele real al societăţii, de bunătarea oamenilor şi mai mult preocupaţi de voturi, de soluţiile lor politice, de cum câştigă bătălii politice”.

„E un mediu toxic, e un mediu abuziv”, a subliniat vicepremierul interimar.

„Domnul premier Bolojan mi-a spus tot timpul: aveţi mână liberă!”, a mai afirmat Gheorghiu.

Ilie Bolojan îi acuză pe social-democrați că inventează scandaluri: „Să minți cu nerușinare arată lipsă totală de răspundere”

Oana Gheorghiu propune restructurări la Metrorex: „Nu poți cere oamenilor să plătească mai mult înainte să faci curățenie în sistem”

