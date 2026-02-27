Live TV

Oana Gheorghiu anunță concurs pentru Consiliul de Administrație al unei companii de stat. Cine poate să-și depună CV-ul

oana gheorghiu
oana Ghoerghiu, vicepremier. Foto: gov.ro

Vicepremierul Oana Gheorghiu, care coordonează restructurarea companiilor aflate în subordinea ministerelor, a subliniat că până de curând locurile din consiliile de administrație ale companiilor de stat erau ocupate „la telefon sau din pixul cuiva, nu prin competență, ci prin relații”. Ea a anunțat că sunt căutați membri în Consiliul de Administrație al Carpatica Feroviar România și a cerut cetăţenilor să se implice în distribuirea anunţurilor de selecţie pentru Consiliile de Administraţie ale companiilor de stat.

„Am învățat în toți anii ăștia că schimbarea nu se poate face peste noapte, că e nevoie de perseverență, de lucrat la firul ierbii, de a o lua de 100 de ori de la capăt, pentru că orice mică bătălie câștigată deschide alte fronturi. Am învățat să nu renunț, să înțeleg dezamăgirea celor din jur și să trec peste propriile mele dezamăgiri. Să văd marile oportunități oferite de micile victorii”, a scris Oana Gheorghiu, vineri pe Facebook.

Vicepremierul a explicat că modificarea OUG 109 aduce o schimbare majoră în sistem: pozițiile din Consiliile de Administrație trebuie să fie scoase la selecție publică, pe bază de criterii de competență, eliminând practicile vechi bazate pe relații politice. „Dacă acest pas este transpus în practică în mod real, atunci impactul său va fi enorm în sistem”, a adăugat Gheorghiu.

Ea a atras atenția că reflexele vechi se schimbă greu și că, de exemplu, anunțurile pentru angajarea membrilor CA există, dar sunt „publicate discret, acolo unde puțini le găsesc”. Vicepremierul a precizat că împreună cu colegii săi vor monitoriza constant aceste anunțuri și le vor aduce în atenția publicului, astfel încât cetățenii să recomande persoane competente pentru funcții de conducere.

„În felul acesta vom ajuta împreună ministerele să facă acest proces cu adevărat transparent și să deschidem ușa către oameni competenți și independenți”, a continuat Gheorghiu. „Singurul mod real în care se schimbă o companie de stat este dacă în fruntea ei ajung oameni care știu ce fac și răspund pentru rezultatele companiei, nu pentru loialități politice”, a punctat ea.

Vicepremierul a dat ca exemplu concret Carpatica Feroviară, noua companie publică de transport feroviar de marfă, creată după falimentul CFR Marfă, ca urmare a managementului neperformant și a deciziilor politice discutabile.

„Începem azi cu Carpatica Feroviar România, care caută membri în Consiliul de Administrație. Dacă ești specialist în transport feroviar, finanțe, guvernanță corporativă, management sau juridic: aplică! Dacă nu ești tu, dar știi pe cineva potrivit, trimite-i acest mesaj”, a explicat Gheorghiu.

Vicepremierul a mai subliniat că fiecare candidatură profesionistă depusă reprezintă o mică victorie pentru România, oricât de nesemnificativă ar părea.

„Și victoriile mici, adunate, schimbă lucrurile. V-o spun din experiență”, a concluzionat Gheorghiu, îndemnând cetățenii să se implice activ în procesul de selecție și să contribuie la creșterea transparenței și competenței în companiile de stat.

Editor : Ana Petrescu

