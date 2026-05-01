Oana Gheorghiu arată că Petrișor Peiu deține acțiuni la companii de stat: Cine vrea să salveze România de Guvernul cel rău

Vicepremierul Oana Gheorghiu a expus date obținute din declarația de avere a liderului senatorilor AUR, Petrișor Peiu, conform cărora parlamentarul care se opune planului Guvernului de a lista mai multe companii de stat deține acțiuni la cele listate deja, în valoare de peste 4 milioane de lei.

„Cine vrea să salveze România de Guvernul cel rău care vrea „să ne vândă țara”? (...) Oare cum se înțelege domnul parlamentar Petrișor Peiu, luptător împotriva listării companiilor de stat, cu domnul investitor Petrișor Peiu, care deține acțiuni la companiile de stat respective?”, a scris Oana Gheorghiiu, pe Facebook.

Din ultima declarație de avere publică depusă de Petrișor Peiu, în anul 2024, reiese că liderul senatorilor AUR deține acțiuni în valoare de 4,3 milioane de lei la companii de stat.

Printre aceste companii de stat se numără Hidroelectrica (666.926 lei), SN Petrom SA (1.214.939 lei) sau Romgaz SA (1.210.881 lei).

Postarea Oanei Gheorghiu vine la câteva ore după ce liderul senatorilor AUR a acuzat Guvernul Bolojan că „este un paravan pentru cea mai mare fraudă plănuită de la nivelul unui guvern din Europa postbelică”.

„În realitate, Oana Gheorghiu, sub paravanul guvernului Bolojan, nu dorește să „listeze” la bursă pachete de acțiuni la Hidroelectrica și Romgaz, ci dorește să le „plaseze” , prin negociere directă, unor fonduri de investiții străine, alese din pixul guvernamental, cu discount și excluzând de la vânzare cetățenii români”, a acuzat Petrișor Peiu, printr-o postare publicată vineri pe Facebook.

