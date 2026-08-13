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Oana Gheorghiu, atac la Sorin Grindeanu: „Ne minte în fiecare zi” când spune că PSD este în opoziție

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Vicepremierul Oana Gheorghiu.
Vicepremierul Oana Gheorghiu. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
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Din articol
Lista funcțiilor indicate de Gheorghiu „Președintele Camerei Deputaților este în opoziție”

Vicepremierul interimar Oana Gheorghiu, vicepreședinte al PNL, îl acuză pe liderul PSD, Sorin Grindeanu, că „minte” atunci când afirmă că partidul se află în opoziție. Ea susține că social-democrații ocupă în continuare sute de funcții în administrația centrală și locală, inclusiv poziții de conducere.

„Domnul Sorin Grindeanu ne minte în fiecare zi cum că PSD este «în opoziție». Sunt sute de posturi ocupate de PSD în administrația centrală, multe dintre ele de conducere. De cele din instituțiile deconcentrate nici nu are sens să mai vorbim. Nici de posturile din companiile de stat nu are sens să mai vorbim”, a scris Gheorghiu, joi, pe Facebook.

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Vicepremierul interimar l-a acuzat pe liderul PSD că a aruncat țara „în haos” și i-a cerut acestuia să își retragă oamenii din funcțiile ocupate în instituțiile statului.

„Domnule Grindeanu, dacă tot ați aruncat România în haos și dacă tot vă bateți cu pumnii în piept că sunteți «în opoziție», n-ați vrea totuși să vă luați toți PSD-iștii înapoi la partid? Iată cum e PSD «în opoziție» astăzi, 13 august”, a transmis Oana Gheorghiu.

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Lista funcțiilor indicate de Gheorghiu

În mesajul său, vicepremierul interimar a enumerat mai multe persoane despre care afirmă că au legături cu PSD și ocupă funcții de conducere în instituții publice.

Printre acestea se numără:

  • președintele Autorității de Supraveghere Financiară, Alexandru Petrescu, fost ministru PSD al Comunicațiilor în Guvernul Dăncilă și ministru al Mediului de Afaceri în Guvernul Grindeanu;
  • președintele Consiliului Legislativ, Florin „altă întrebare!” Iordache, fost deputat PSD și ministru PSD al Justiției în Guvernul Grindeanu;
  • președintele Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, Valeriu Zgonea, fost deputat PSD, președinte al Camerei Deputaților și președinte executiv al PSD;
  • președintele Autorității Electorale Permanente, Adrian Țuțuianu, fost consilier județean, ministru, senator și președinte de Consiliu Județean din partea PSD;
  • vicepreședintele Curții de Conturi, Ion Mocioalcă, fost deputat și senator PSD;
  • directorul Serviciului de Informații Externe, Gabriel Vlase, fost deputat PSD;
  • președintele Agenției Naționale de Integritate, Bogdan Sticlosu, fost consilier al premierului PSD Mihai Tudose;
  • președintele Autorității pentru Administrarea Activelor Statului, Florian Daniel Geantă, fost deputat PSD;
  • vicepreședintele Autorității pentru Administrarea Activelor Statului, Violeta Tudorie, fost deputat PSD;
  • vicepreședintele Autorității Naționale pentru Cetățenie, care exercită atribuțiile președintelui, Ana-Claudia Țapardel, fost consilier general al Municipiului București și europarlamentar PSD;
  • șeful Departamentului pentru Luptă Antifraudă, Bogdan Ionuț Dințoi, despre care Gheorghiu afirmă că a fost omul de încredere al ministrului PSD Rovana Plumb;
  • președintele Agenției Naționale pentru Sport, Constantin-Bogdan Matei, fost ministru și senator PSD;
  • președintele Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, Bekesi Csaba Lajos, membru PSD și director al AJOFM Bihor;
  • vicepreședintele Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților, George Băeșu, fost deputat PSD și prefect PSD de Vrancea;
  • vicepreședintele Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, Ioan Oleleu, vicepreședinte PSD al Consiliului Județean Cluj și candidat PSD pentru Camera Deputaților;
  • vicepreședintele Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, Vlad Bontea, fost deputat PSD și vicepreședinte PSD Mehedinți;
  • directorul general al Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci, Marian-Octavian Șerbănescu, fost director de cabinet al ministrului PSD al Transporturilor Felix Stroe și consilier local PSD Constanța;
  • președintele Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, Felix Cozma, consilier județean PSD și vicepreședinte PSD Bihor;
  • vicepreședintele Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei, Gabriel Andronache, fost consilier de stat al premierului PSD Mihai Tudose;
  • președintele Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice, Ionel Tescaru, fost director general al companiei de apă
  • din Buzău;
  • președintele Institutului Național de Administrație, Ioana Melenciuc, despre care Gheorghiu afirmă că este simpatizantă PSD și a participat la campanii;
  • vicepreședintele Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, Daniela Oteșanu, fost deputat PSD în două mandate;
  • președintele Institutului Cultural Român, Corina Raluca Încrosnatu, vicepreședintă a Fundației Europene „Nicolae Titulescu”, condusă de Adrian Năstase;
  • directorul general al Autorității Navale Române, Dan-Alexandru Catană, numit de ministrul PSD Ciprian Șerban;
  • directorul general al Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială, Daniela Moroșanu, fost consilier personal și colaborator al ministrului PSD Rovana Plumb;
  • secretarul general al Autorității Vamale Române, Mircea Titus Dobre, fost deputat PSD și ministru în guvernele Grindeanu și Tudose;directorul general al Agenției Naționale de Presă AGERPRES, Claudia Nicolae, fost consilier personal al ministrului PSD de Interne Carmen Dan.

„Președintele Camerei Deputaților este în opoziție”

La finalul mesajului, Oana Gheorghiu l-a inclus pe lista sa și pe Sorin Grindeanu, în calitate de președinte al Camerei Deputaților.

„Președintele Camerei Deputaților: Sorin Grindeanu, care conduce una dintre camerele Parlamentului «în opoziție» fiind”, a transmis vicepremierul interimar.

Afirmațiile lui Oana Gheorghiu vin în contextul disputelor dintre PNL și PSD privind statutul social-democraților și participarea acestora la actuala configurație politică și administrativă.

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Editor : Ana Petrescu

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