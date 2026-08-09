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Exclusiv Oana Gheorghiu atacă demersul AUR pentru suspendarea lui Nicușor Dan: „Este doar un exercițiu de PR”. Ce-i reproșează președintelui

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Nicușor Dan și Oana Gheorghiu.
Nicușor Dan și Oana Gheorghiu.Foto: X/Nicușor Dan
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Din articol
„Instituția prezidențială merită respectată” Îi reproșează președintelui lipsa unei intervenții înainte de moțiunea de cenzură

Vicepremierul Oana Gheorghiu a declarat duminică seară, în direct la Digi24, că inițiativa de suspendare a președintelui Nicușor Dan este „un exercițiu de PR”, în contextul crizei politice prin care trece România. Ea a precizat că nu ar fi în interesul țării ca această procedură să fie transformată într-un nou conflict instituțional.

Întrebată despre demersul de suspendare a președintelui, Gheorghiu a spus că acesta reprezintă, în opinia sa, mai degrabă o acțiune de imagine. „Cred că este un exercițiu de PR, pentru că, dacă cineva vrea să facă rău cu adevărat acestei țări, acesta este lucrul pe care ar trebui să-l facă acum, serios, să ceară suspendarea președintelui”, a declarat Oana Gheorghiu.

Vicepremierul a fost întrebată dacă exclude ca PSD să susțină un astfel de demers, în condițiile în care AUR și PSD au colaborat în anumite situații politice.

„Acum nu știu... PSD și AUR au mai făcut front comun în anumite momente. Sper totuși că au puțină înțelepciune și sper că le pasă de România”, a răspuns Gheorghiu.

Declarațiile vin după ce, pe fondul crizei politice și al schimbărilor de la nivelul Guvernului, a apărut și inițiativa de suspendare a președintelui Nicușor Dan.

„Instituția prezidențială merită respectată”

Oana Gheorghiu a respins ideea că s-ar număra printre cei dezamăgiți de actualul șef al statului și a spus că mandatul lui Nicușor Dan trebuie privit în perspectiva celor patru ani pe care îi are la dispoziție. „Eu cred că instituția prezidențială merită respectată și avem nevoie să construim încredere în instituția prezidențială”, a declarat vicepremierul.

Gheorghiu a spus că nu vrea să vorbească despre dezamăgire în cazul președintelui, argumentând că începutul unui mandat este dificil, mai ales pentru un politician venit dintr-un mediu diferit.

„Nu vreau să vorbesc despre dezamăgire, pentru că e un mandat de patru ani. Eu știu cât e de greu la început, când intri în lumea asta. (...) Cred că și Nicușor Dan vine dintr-o lume diferită și cred că se uită încă din perspectiva asta a omului care vrea să facă bine pentru țară”, a afirmat Gheorghiu.

Îi reproșează președintelui lipsa unei intervenții înainte de moțiunea de cenzură

Vicepremierul a precizat că a avut o singură întâlnire cu Nicușor Dan, la Bruxelles, unde au discutat despre digitalizare. Ea spune că i-a reproșat public președintelui că nu a intervenit înaintea moțiunii de cenzură în care a fost atacată reforma companiilor de stat și propunerea de listare la bursă.

„Cred că era important să iasă și să spună public că listarea companiilor la bursă nu este un motiv de moțiune și că nu este un lucru rău, pentru că a permis cumva să se ducă în spațiul public această dezinformare”, a spus Oana Gheorghiu.

Ea a adăugat însă că nu poate cunoaște toate constrângerile și informațiile de care dispune președintele și că este convinsă că acesta încearcă să găsească o soluție pentru România.

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Întrebată dacă îl consideră pe Nicușor Dan mai apropiat de PSD sau de PNL și USR, Oana Gheorghiu a evitat să facă speculații.

„Mi-e greu să fac supoziții. Nu am vorbit cu el despre aceste lucruri. (...) Nu am vorbit despre cum e Nicușor Dan, dacă e de-o parte sau de alta”, a declarat vicepremierul.

Gheorghiu a insistat că, în actualul context politic, prioritatea ar trebui să fie recâștigarea încrederii în instituțiile statului, nu declanșarea unor noi confruntări care ar putea adânci instabilitatea politică.

Editor : C.A.

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