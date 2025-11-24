Live TV

Video Oana Gheorghiu: „Avem 1.502 companii de stat. Dintre acestea, 83 au pierderi istorice”. Care e planul pentru reformă

Data actualizării: Data publicării:
oana gheorghiu guvern
Foto: gov.ro
Din articol
Problema șefiilor interimare în companiile de stat

Vicepremierul Oana Gheorghiu a declarat că în România funcționează 1.502 companii de stat, iar dintre acestea 83 au pierderi istorice, de aproximativ 14 miliarde de lei. Va fi întocmit un registru unic al companiilor de stat, iar până vara viitoare cel puțin 3 dintre acestea vor fi listate la bursă. 

Oana Gheorghiu a organizat prima conferință de presă de când a fost numită în Guvernul României. 

„Astăzi e o zi importantă pentru mine, este o zi în care am avut posibilitatea să întâlnesc miniştrii şi Comitetul national pentru reforma companiilor de stat, Comitet care există de ceva vreme, dar care a fost reactivat. În cadrul acestui comitet, am prezentat arhitectura reformei companiilor de stat, aşa cum o vedem noi. Cred că este cea mai amplă acţiune de acest tip, din ultimii ani şi are ca obiective două direcţii prioritare, în primul rând eliminarea conducerilor interimare de la toate companiile de stat, fiind un jalon în PNRR, cu termen 31 martie 2026, iar a doua direcţie prioritară este începerea reformei în cadrul companiilor de stat, avem Jalon, din nou, la 31 august 2026, privind restructurarea a cel puţin trei companii” a anunţat Gheorghiu.

Potrivit acesteia, s-a discutat despre o „hartă” a companiilor de stat: „Avem un număr de 1.502 companii de stat. Este un număr foarte mare, 230 dintre acestea sunt companii centrale, 1.272 sunt la nivel local, sub autorităţile locale. Dintre cele de la nivel central, 83 de companii concentrează cele mai mari pierderi şi vorbim de pierderi istorice care se ridică la aproximativ 14 miliarde de lei”.

„Ne-am propus să facem un registru unic al companiilor de stat. Acesta este un instrument care vine în completarea tabloului de bord de la AMEPIP. Nu îl înlocuieşte, ci îl completează. Acest registru are cumva rolul de a da statului român o imagine clară a ceea ce deţine în orice clipă, va fi completat cu datele financiare lunare pe care companiile sunt obligate să le depună la Ministerul de Finanţe”, a mai explicat Oana Gheorghiu. 

Gheorghiu susține că, inițial, vor fi selectate și analizate 10 companii: 4 companii de la nivelul energiei şi 6 din transporturi.

Problema șefiilor interimare în companiile de stat

În acest moment, 48 de companii de stat au conduceri interimare pentru care va fi nevoie de un nou proces de selecție. Potrivit Oanei Gheorghiu, până la 31 martie 2026 acestea vor avea conduceri definitive. Inițial, termenul limită anunțat de la Palatul Victoria era luna noiembrie a acestui an, fiind jalon asumat în PNRR. 

„La companiile din Energie este unul dintre jaloanele pentru 31 martie 2026. Este o discuţie pe care o purtăm cu Comisia, pentru că aceste companii, după cum ştim, 48 dintre ele au conduceri interimare şi urmează să pornească procesul”, a explicat Gheorghiu. 

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : A.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
G20 summit in South Africa
1
Planul de pace, în forma sa actuală, respins de aliații occidentali ai Ucrainei...
Klaus si carmen Iohannis in salupa in delta dunarii
2
Anunțul șefului ANAF după ce judecătorii au respins sechestrul asupra bunurilor lui Klaus...
Vreme frumoasă şi deosebit de caldă, cu temperaturi de până la 27 de grade în sudul şi estul României.
3
Vremea se încălzește în aproape toată țara. Meteorologii anunță cum arată temperaturile...
Ursula von der Leyen
4
Ursula von der Leyen introduce o nouă condiție pentru planul de pace în Ucraina: Rusia să...
Ce drepturi au persoanele cu dizabilități. Foto Getty Images
5
Ce drepturi au persoanele încadrate într-un grad de handicap în România: Scutiri de taxe...
"Iubiți!" Englezii l-au identificat pe bărbatul care a ieșit din apartamentul Emmei Răducanu
Digi Sport
"Iubiți!" Englezii l-au identificat pe bărbatul care a ieșit din apartamentul Emmei Răducanu
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Piggybank Money Investment Schedule And Business
Condiția minimă pentru a lua salariu la o companie de stat: o ședință la 3 luni. Membru în CA: „Am participat și la 2 ședințe pe lună!”
SEP_CCR_ILUSTRATIE_14_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
CCR a respins sesizările AUR, POT, SOS privind reforma Guvernului la companiile de stat și sistemul sanitar. Argumentele judecătorilor
Bucharest, Romania. 29th July, 2025:Ilie Bolojan, the Prime Minister of Romania, holds a press conference on the topic of special pensions reform at Victoria Palace, the Romanian Government headquarters. Credit: Lucian Alecu/Alamy Live News
Ilie Bolojan: Companiile de stat care pot fi redresate trebuie să continue, cele care sunt în pierdere cronică trebuie închise
PARLAMENT_ASUMARE_5_PACHETE_BOLOJAN_008_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Companiile de stat vor fi reformate: mai puțini oameni în conducere, indemnizațiile limitate. Forma finală aprobată de Guvern DOCUMENT
BUCURESTI - MINISTRUL ECONOMIEI radu miruta ministerul economiei - CONFERINTA - 3 IUL 2025
Ministrul Economiei: „Pentru unele companii de stat se dorește falimentul. Sunt niște ochi ațintiți să tragă din patrimoniu”
Recomandările redacţiei
pensie.newsweek
Record de plăți din Pilonul II, după introducerea CASS de 10%...
Folder, judge's hammer on table
Judecătorii Curții de Apel București au respins propunerea Guvernului...
Președintele Nicușor Dan, la o reuniune a liderilor Uniunii Europene.
Nicușor Dan: Negocierile de pace să țină cont de legătura directă...
Screenshot 2025-11-18 121105
Mărturii cutremurătoare din spitalul umilinței de la Târnăveni: „Era...
Ultimele știri
Eutanasierea câinilor sănătoși ar putea fi interzisă. Noi propuneri legislative pentru protecția animalelor
Putin dezvăluie originea planului lui Trump prin care practic obligă Ucraina să capituleze: „Sunt în concordanță cu negocierile”
Explozie de înșelăciuni cu AI în 2025: videoclipuri false cu polițiști, oameni de știință și celebrități, folosite pentru fraude masive
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cine este femeia care le asigură lui Harry și Meghan un trai de lux în SUA. Le pune la dispoziție vile și...
Cancan
Theo Rose a anunțat despărțirea cu ochii în lacrimi! Totul s-a terminat
Fanatik.ro
Rapid aduce număr 10 din Serie A! „Pederzoli a fost deja în Italia să negocieze cu el”. Exclusiv
editiadedimineata.ro
Ce imagine au copiii despre un om de știință: desenează tot mai des femei în rolul de cercetător
Fanatik.ro
Iuliu Mureșan a reacționat în direct despre transferul lui Emerllahu la FCSB: „1,5 milioane de euro”. Exclusiv
Adevărul
Mesajul subtil transmis de Rusia României și UE, decriptat de la Oxford: „E important să nu ne intimideze”
Playtech
Se scumpeşte carnea înainte de Crăciun. Cât va costa kilogramul de carne de pui, de porc sau de vită
Digi FM
Iulia Vântur, urare de ziua "socrului" ei, de care este foarte apropiată: "Ființa mea preferată, o...
Digi Sport
Cum se simte MM Stoica, după 160 de ore în care nu a mâncat
Pro FM
Femeia căreia Freddie Mercury i-a lăsat toată averea: "Toate iubitele m-au întrebat de ce nu o pot înlocui pe...
Film Now
Cum arată Jessica Lange la 44 de ani de la "Poștașul sună întotdeauna de două ori". Anul trecut era pozată în...
Adevarul
Cazul Fulgy sau cum devii viral cu declarații ofensatoare. Ce ne arată despre platforme, dar și despre...
Newsweek
Impozit pe pensie, anulat în instanță. Care pensionari primesc bani înapoi? Cine nu are șanse DOCUMENT
Digi FM
Paul Costelloe, designerul personal al prinţesei Diana, a murit la vârsta de 80 de ani. „A fost şi este o...
Digi World
Cum să te protejezi de răceală sau gripă dacă cineva bolnav strănută sau tușește spre tine. 5 sfaturi de luat...
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
Filmul care dă lovitura la box office și stabilește un record: încasări de 226 de milioane de dolari la...
UTV
Beyonce a întors toate privirile la Formula 1 din Las Vegas într-o salopetă cu decolteu