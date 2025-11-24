Vicepremierul Oana Gheorghiu a declarat că în România funcționează 1.502 companii de stat, iar dintre acestea 83 au pierderi istorice, de aproximativ 14 miliarde de lei. Va fi întocmit un registru unic al companiilor de stat, iar până vara viitoare cel puțin 3 dintre acestea vor fi listate la bursă.

Oana Gheorghiu a organizat prima conferință de presă de când a fost numită în Guvernul României.

„Astăzi e o zi importantă pentru mine, este o zi în care am avut posibilitatea să întâlnesc miniştrii şi Comitetul national pentru reforma companiilor de stat, Comitet care există de ceva vreme, dar care a fost reactivat. În cadrul acestui comitet, am prezentat arhitectura reformei companiilor de stat, aşa cum o vedem noi. Cred că este cea mai amplă acţiune de acest tip, din ultimii ani şi are ca obiective două direcţii prioritare, în primul rând eliminarea conducerilor interimare de la toate companiile de stat, fiind un jalon în PNRR, cu termen 31 martie 2026, iar a doua direcţie prioritară este începerea reformei în cadrul companiilor de stat, avem Jalon, din nou, la 31 august 2026, privind restructurarea a cel puţin trei companii” a anunţat Gheorghiu.

Potrivit acesteia, s-a discutat despre o „hartă” a companiilor de stat: „Avem un număr de 1.502 companii de stat. Este un număr foarte mare, 230 dintre acestea sunt companii centrale, 1.272 sunt la nivel local, sub autorităţile locale. Dintre cele de la nivel central, 83 de companii concentrează cele mai mari pierderi şi vorbim de pierderi istorice care se ridică la aproximativ 14 miliarde de lei”.

„Ne-am propus să facem un registru unic al companiilor de stat. Acesta este un instrument care vine în completarea tabloului de bord de la AMEPIP. Nu îl înlocuieşte, ci îl completează. Acest registru are cumva rolul de a da statului român o imagine clară a ceea ce deţine în orice clipă, va fi completat cu datele financiare lunare pe care companiile sunt obligate să le depună la Ministerul de Finanţe”, a mai explicat Oana Gheorghiu.

Gheorghiu susține că, inițial, vor fi selectate și analizate 10 companii: 4 companii de la nivelul energiei şi 6 din transporturi.

Problema șefiilor interimare în companiile de stat

În acest moment, 48 de companii de stat au conduceri interimare pentru care va fi nevoie de un nou proces de selecție. Potrivit Oanei Gheorghiu, până la 31 martie 2026 acestea vor avea conduceri definitive. Inițial, termenul limită anunțat de la Palatul Victoria era luna noiembrie a acestui an, fiind jalon asumat în PNRR.

„La companiile din Energie este unul dintre jaloanele pentru 31 martie 2026. Este o discuţie pe care o purtăm cu Comisia, pentru că aceste companii, după cum ştim, 48 dintre ele au conduceri interimare şi urmează să pornească procesul”, a explicat Gheorghiu.

Editor : A.G.