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Exclusiv Oana Gheorghiu avertizează că PSD transmite un mesaj „periculos” agențiilor de rating: „E extrem de iresponsabil”

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sorin grindeanu inquam george calin
Sorin Grindeanu: Foto: Inquam Photos / George Călin
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Fostul vicepremier Oana Gheorghiu a avertizat în cadrul emisiunii „În fața ta”, că declarațiile PSD potrivit cărora România ar avea „dublă contabilitate” sunt „periculoase și iresponsabile”. Ea susține că în acest mod social-democrații pun la îndoială decizia agențiilor de rating de a nu retrograda țara. Interviul integral poate fi urmărit sâmbătă, de la ora 14:00, la Digi24.

Întrebată despre acuzațiile PSD că Guvernul Bolojan a lăsat facturi neplătite și o gaură în buget, Oana Gheorghiu a răspuns:

„Nu e vorba despre nicio gaură în buget și despre nicio factură neplătită. La un moment dat, l-am auzit și pe ministrul Zamfir (n.r. ministrul Economiei, Daniel Zamfir), care, încercând să explice despre aceste facturi, spunea: 'Da, sunt facturi care nu au fost emise și care urmează să fie plătite'.

Este un mers logic al lucrurilor. Plătești ceea ce poți plăti pe un buget aprobat. Nu se putea plăti nimic dacă era în afara bugetului aprobat și necesita o reașezare bugetară, așa cum s-a tot vorbit în spațiul public. Și știți ce e periculos în ce face PSD-ul? Vorbește ca și cum România are contabilitate dublă. Și acest lucru mi se pare extrem de periculos și de iresponsabil, pentru că tu, practic, le transmiți un mesaj agențiilor de rating: 'Vedeți că România are contabilitate dublă? Voi ați venit și ați verificat, ați găsit că e în regulă'”.

Fostul vicepremier mai spune că „greaua moștenire” despre care vorbește PSD îi aparține și lui în mare măsură.

„Cred că Partidul Social Democrat a învățat să exceleze în a face opoziție atunci când e la putere. Știe foarte bine să facă lucrul ăsta și a dat mai multe guverne jos. Știe să se prezinte în spațiul public ca și cum nu e la guvernare, ca și cum este undeva în afara guvernării și el este tatăl bun al nației, iar alții răi fac lucrurile astea care îi afectează pe oameni.

Pentru asta trebuie să nu ai un simț al ridicolului pe care nu toată lumea îl are atât de redus. Nu știu cum poți să faci asta. Partidul Social Democrat trebuie să-și asume că e la guvernare, că a venit la guvernare după ce a fost la guvernare în ultimii foarte mulți ani, că a plecat de la guvernare cu bună știință. Și-a asumat atunci când miniștrii și-au dat demisia și a dat guvernul jos prin moțiune de cenzură. Între momentul plecării de la guvernare și momentul revenirii la guvernare, acest guvern nu a putut să ia mai multe măsuri decât poate un guvern interimar. Așa că aud din nou că se vorbește foarte mult la PSD de greaua moștenire, ceea ce e puțin absurd, pentru că acea grea moștenire îi aparține în mare măsură”, a subliniat ea.

Întrebată dacă își dorește ca Guvernul Niculescu să reușească sau să eșueze, Gheorghiu a spus: „Eu îmi doresc din toată inima ca orice guvern, indiferent că e PSD, că e cine o fi, să reușească, pentru că, până la urmă, interesul meu și al nostru, general, e ca țara asta să meargă bine. De ce nu mi-aș dori ca un guvern să reușească? Chiar îmi doresc. Și să știți că atunci când am venit în guvern, și probabil că știți, pentru că s-a vorbit mult în spațiul public, membrii Guvernului Bolojan, premierul Bolojan, au încercat foarte mult să facă în așa fel încât acel guvern să funcționeze așa cum era el, cu ideologii diferite, cu viziuni diferite, dar sperând că toți oamenii înțeleg cât de grea e situația și că poate, pentru prima oară, lăsăm ambițiile politice și facem lucrurile de care are nevoie România. Nu s-a putut”.

„Eu, sincer vă spun, îmi doresc ca acest guvern să reușească și îmi doresc ca reforma companiilor de stat, de care m-am ocupat, să meargă înainte și chiar să reușească să închidă o mare parte din companiile care aduc pierderi. Dar pierderile acelea nu se evaporă în van. Pierderile acelea sunt bani care pleacă din buzunarul fiecărui român. Și atunci, de ce nu mi-aș dori asta?”, a mai spus ea.

Declarațiile vin în contextul în care PSD a acuzat Guvernul Bolojan că măsurile de austeritate nu au reușit de fapt să reducă deficitul bugetar. 

„Eurostat a aprins lumina pe deficitul lăsat de guvernarea Bolojan! Datele publicate pe 21 octombrie arată că Guvernul Bolojan lasă în urmă un deficit de 9,2% din PIB (date ajustate sezonier), cel mai mare din Uniunea Europeană și semnificativ peste deficitul de 7,7% din PIB înregistrat de Guvernul Ciolacu, la finalul celui de-al doilea trimestru din 2025. Explozia deficitului la finalul guvernării Bolojan, de la 5,5% în primul trimestru din acest an, la 9,2% în trimestrul II, arată tentativa fostului premier de a ascunde datele dezastrului”, arăta PSD.

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Reamintim că România a trecut prin evaluările celor mai mari trei mari agenții internaționale de rating S&P, Fitch și Moody’s, care au menținut țara în categoria recomandată investițiilor, dar cu perspective negative.

Între timp, potrivit datelor publicate vineri de Eurostat, România a înregistrat a doua cea mai mare creștere economică din Uniunea Europeană în trimestrul al treilea din 2026, după Irlanda, cu un avans de 2,1% față de trimestrul anterior, potrivit datelor Eurostat. Comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, economia românească a crescut însă cu doar 0,3%, unul dintre cele mai slabe rezultate din UE.

 

Editor : C.L.B.

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