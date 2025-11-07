Live TV

Oana Gheorghiu: Campania de dezinformare nu loveşte doar în mine, ci și în oamenii care au donat și în spitalul construit

Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Co-fondatoarea Asociaţiei Dăruieşte Viaţa, Oana Gheorghiu, atacată de la preluarea funcţiei de vicepremier, face un scurt bilanţ al activităţii organizaţiei din ultimii 13 ani. Gheorghiu afirmă că, atâta timp cât a fost atacată doar ea, a refuzat să intre în disputa publică, însă nu poate accepta ca munca depusă de toţi cei implicaţi în proiecte să fie pusă sub semnul întrebării. „Această campanie de dezinformare nu loveşte doar în mine. Loveşte în sutele de mii de oameni care au donat, în medicii şi asistentele care lucrează astăzi în spitalul construit din acei bani, şi mai ales în copiii care primesc tratament şi speranţă datorită lor”, a transmis Gheorghiu. 

„De când am acceptat funcţia de vicepremier, se discută foarte mult în spaţiul public despre activitatea mea la Dăruiește Viață şi despre Dăruieşte Viaţă. Este o reacţie normală şi mă aşteptam la asta. Şi vă asigur că îi respect pe toţi, şi pe cei care mă critică, şi pe cei care mă apără. Am muncit enorm în toţi aceşti ani, alături de colegele mele. Am trăit momente de bucurie, dar şi clipe în care am strâns din dinţi şi am mers mai departe, chiar şi atunci când părea imposibil. Chiar şi atunci credeam că nu mai pot”, a scris, pe Facebook, vicepremierul Oana Gheorghiu.

Ea afirmă că Asociaţia Dăruieşte Viaţă va rămâne mereu o parte din ea.

„Am liniştea omului care a muncit cu bună-credinţă, respectând legea, promisiunile şi încrederea celor care au fost alături de noi. Oricine poate să nu fie de acord cu activitatea mea, cu abordările mele, cu valorile mele. Dar eu ştiu că am respectat întotdeauna legea, mi-am onorat promisiunile şi am lucrat pentru binele celorlalţi”, a mai transmis Oana Gheorghiu. 

Ea subliniază că fiecare proiect făcut la Dăruieşte Viaţă a fost pentru a schimba lucrurile în bine. 

„Copiii bolnavi de cancer au fost principalii beneficiari. Banii strânşi au fost folosiţi exact aşa cum am promis, iar cheltuirea lor a fost prezentată transparent. Iniţial, nu am vrut să intru în această dezbatere. Am considerat că ceea ce am lăsat în urma mea, după 13 ani de muncă, vorbeşte de la sine: un spital construit, secţii de spitale refăcute, spitale modulare ridicate atunci când a fost nevoie, şi, mai ales, o comunitate autentică de oameni care cred că putem schimba România, dacă ne unim”, a mai transmis Gheorghiu. 

Ea precizează că nu a dorit să intre în disputa publică ce se poartă în jurul numei său, dar recent s-a susţinut în spaţiul public că ea şi Dăruieşte Viaţă ar fi redirecţionat fonduri din donaţii pentru „promovarea propagandei antisuveraniste” prin intermediul unor artişti. 

„Această campanie de dezinformare nu loveşte doar în mine. Loveşte în sutele de mii de oameni care au donat, în medicii şi asistentele care lucrează astăzi în spitalul construit din acei bani, şi mai ales în copiii care primesc tratament şi speranţă datorită lor. Este o încercare toxică de a nega realitatea şi de a compromite cel mai amplu proiect făcut de societatea civilă în aceşti ani. Şi este inacceptabil pentru mine să tac în aceste condiţii”, a mai scris Gheorghiu. 

Aceasta prezintă mai multe aspecte, multe dintre ele putând fi verificate pe site-ul asociaţiei: 

  1. Niciodată, absolut nicio vedetă, influencer sau persoană publică care a susţinut Dăruieşte Viaţă nu a primit bani de la asociaţie. Toate campaniile au fost făcute pro bono, din dorinţa de a face bine.
  2. Asociaţia nu a strâns bani pentru cazuri medicale individuale. Toţi banii colectaţi au mers către proiecte de construcţie, renovare şi dotare a spitalelor publice din România.
  3. Toate cheltuielile sunt auditate anual şi publicate transparent pe www.daruiesteviata.ro, unde oricine poate verifica totul, până la ultimul leu.
  4. Cheltuielile administrative au fost mereu sub 10% din buget, iar în 2024 doar 3,3%, incluzând salariile unei echipe mici, de 10 oameni, care muncesc cu o responsabilitate uriaşă.
  5. În 13 ani, Dăruieşte Viaţă şi-a respectat fiecare promisiune.

„Adevărul e clar şi verificabil. Minciuna are întotdeauna un scop. Iar în cazul de faţă, scopul este distrugerea încrederii oamenilor că putem face bine împreună. Dar spitalul există, copiii sunt trataţi acolo, iar asta dovedeşte că adevărul nu poate fi îngropat. Mulţumesc tuturor celor care cred în fapte, nu în manipulări, a mai transmis Oana Gheorghiu. 

Oana Gheorghiu prezintă şi o listă a ceea ce a făcut Asociaţia în cei 13 ani de activitate: 

  1. Spitale construite, renovate şi dotate 
  • Spitalul pentru copii cu cancer, primul din România ridicat exclusiv din donaţii
  • Renovare şi extindere Secţia Oncologie – Spitalul Elias
  • Renovare şi dotare Clinica de Oncologie Pediatrică – Louis Ţurcanu, Timişoara
  • Renovarea secţiei de oncologie Elias – etaj 1
  • Renovarea şi reamenajarea compartimentelor de Imunologie, Hemato-oncologie şi Diabet – Spitalul Clinic de Copii Braşov
  • Renovarea etajului 1 – Spitalul Louis Ţurcanu Timişoara
  • Camere sterile pentru Spitalul de Copii Cluj II
  1. Spitale modulare şi infrastructură medicală de urgenţă 
  • Spital Modular ATI – Spitalul Universitar de Urgenţă Elias
  • Spital Modular ATI 2 – Piatra Neamţ
  • Unităţi modulare de triaj – Sibiu şi Elias
  • Fondul de urgenţă pentru Ucraina
  1. Echipamente şi aparatură medicală 
  • Videoendoscop digestiv – Marie Curie
  • Echipamente pentru tratamentul retinoblastomului – Marie Curie
  • Lampa chirurgicală – Spitalul Sf. Ioan, Bucureşti
  • Aparate de ventilaţie mecanică pentru spitalele mari din ţară
  • Echipamente medicale pentru spitalele din Braşov şi Bucureşti (în timpul pandemiei)
  1. Suport pentru cercetare şi tratament 
  • Dotarea Centrului de Hematologie şi Transplant Medular Fundeni cu aparatură medicală
  • Secvenţiator pentru Centrul de Hematologie şi Transplant Medular Fundeni
  • Informatizarea Centrului de Transplant de la Spitalul „Sfânta Maria” Bucureşti
  1. Proiecte de advocacy, training şi sprijin pentru sistemul medical 
  • Proiecte de formare profesională pentru personalul medical
  • Elaborarea de ghiduri medicale
  • Mentenanţă şi suport tehnic în spitalele modernizate
  • Iniţiative de politici publice pentru reforma sănătăţii

Peste 350.000 de persoane fizice şi peste 8.000 de companii s-au implicat pentru a construi Spitalul de Copii care oferă infrastructura necesară pentru tratament multidisciplinar copiilor cu patologie oncologică şi alte patologii grave. 

Spitalul a fost finalizat, donat Spitalului Marie Curie şi tratează deja pacienţi în secţiile de: oncologie, chirurgie, neuro-chirurgie, terapie intensivă şi în blocul operator cu 5 săli de operaţie, potrivit News.ro.

Premierul Ilie Bolojan a reacționat după acuzațiile lui Sorin Grindeanu, care a susținut că în Guvern ar exista persoane cu poziții antiamericane, și criticile privind numirea Oanei Gheorghiu în funcția de vicepremier. Bolojan a respins afirmațiile, joi, la Digi24, și a subliniat că relația cu Statele Unite este una strategică, adăugând că „cetățenii îi vor judeca pe fiecare la timpul potrivit”. 

