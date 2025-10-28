Live TV

Oana Gheorghiu, co-fondatoare a unui spital pentru copii, propusă vicepremier de Ilie Bolojan

Premierul Ilie Bolojan a propus-o pe Oana Gheorghiu pentru postul de vicepremier rămas vacant după demisia antreprenorului Dragoș Anastasius. Bolojan a trimis propunerea președintelui Nicușor Dan.

„Prim-ministrul Ilie Bolojan a trimis Administrației Prezidențiale propunerea pentru ocuparea postului vacant de viceprim-ministru. Această propunere este doamna Oana Gheorghiu, căreia prim-ministrul Ilie Bolojan îi mulțumește și pe această cale pentru disponibilitatea de a participa la reformele absolut necesare de care România are nevoie în această perioadă.

În vârstă de 56 de ani, Oana Gheorghiu este absolventă a Academiei de Studii Economice din București, promoția 1994, cu specializare în management economic.

Co-fondatoare și co-președintă (din februarie 2025, anterior vicepreședintă) a Asociației Dăruiește Viață, Oana Gheorghiu este implicată de mai bine de un deceniu în dezvoltarea unor proiecte de infrastructură medicală și în campanii de advocacy care au schimbat modul în care societatea privește responsabilitatea statului în sănătate.

A coordonat atragerea a peste 100 de milioane de euro prin donații și sponsorizări private, alături de peste 500.000 de donatori și 10.000 de companii. Cea mai importantă realizare este Spitalul pentru Copii cu cancer și alte boli grave, construit de la zero la Marie Curie (12.000 mp, 9 etaje, peste 140 de paturi), primul proiect de acest tip în România.

Experiența Oanei Gheorghiu în proiecte care au produs schimbări fundamentale în societatea românească este pusă acum în slujba unor proiecte și mai largi de reformare a României, într-o perioadă în care țara noastră are nevoie de toate energiile pentru a pune bazele unui stat care să funcționeze mult mai bine în beneficiul cetățenilor”, arată un comunicat de presă al Guvernului.

Pe 29 iulie, premierul Ilie Bolojan a informat că va prelua interimar, până la numirea unui nou vicepremier, responsabilităţile privind reforma companiilor de stat.

Pe 27 iulie, Dragoş Anastasiu şi-a anunţat demisia din funcţia de vicepremier, precizând că nu mai poate să accepte „să fie denigrat şi în acest fel să decredibilizeze imaginea Guvernului”, după ce în presă au apărut informaţii că, în calitate de om de afaceri, a dat mită, timp de 8 ani, către un funcţionar al ANAF.

Potrivit unei decizii a Guvernului, Dragoş Anastasiu (independent) coordona procesul de elaborare şi aviza proiectele de acte normative elaborate în domeniul reformei statului şi eficientizării activităţii instituţiilor publice. De asemenea, Anastasiu avea ca atribuţii să avizeze proiectele de acte normative cu impact bugetar elaborate de Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene şi Ministerul Educaţiei şi Cercetării.

