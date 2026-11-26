Statul ar trebui să administreze responsabil companiile pe care le deține deja, înainte de a încerca să obțină dreptul de a interveni în vânzarea unor firme private considerate strategice, a declarat Oana Gheorghiu, fost vicepremier în Guvernul Bolojan, la Digi24. Ea avertizează că proiectul inițiat de vicepremierul Marian Neacșu ar putea bloca tranzacțiile și ar descuraja investițiile în România.

Proiectul depus la Senat prevede că statul ar putea dobândi un drept de preempțiune în cazul vânzării unor companii declarate strategice sau de interes național. Guvernul ar urma astfel să poată interveni înaintea altor cumpărători și să achiziționeze cu prioritate activele sau acțiunile scoase la vânzare.

„Eu cred că, în primul rând, statul trebuie să devină un proprietar responsabil cu companiile pe care deja le are. Știm deja că nu este genul acela de proprietar și că nu face un bun management al companiilor. Este cumva de neînțeles de ce statul ar vrea să ia această măsură. Înțeleg ideea de companie strategică, dar cred că aici trebuie să ne uităm la cele două proiecte de lege împreună, propuse de PSD și de domnul Neacșu”, a declarat Oana Gheorghiu la Digi24.

Fostul vicepremier s-a referit la proiectul 598, despre care spune că oferă Guvernului posibilitatea de a bloca vânzarea unei companii, și la proiectul 637. Cel de-al doilea ar permite, potrivit explicațiilor sale, firmelor care nu au rambursat credite contractate prin EximBank, în numele statului, să își achite datoriile prin predarea unor active.

Gheorghiu a atras atenția că unele dintre activele predate ar putea valora aproape jumătate sau chiar mai puțin decât creditul acordat.

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„Pragurile sunt prea mici”

Oana Gheorghiu consideră că proiectul permite declararea unor firme drept strategice pe baza unor criterii prea largi. Printre domeniile prevăzute se numără industria oțelului, energia, tehnologia informației și industria alimentară.

„Acest proiect de lege mie mi se pare că permite declararea ca strategice a firmelor după bunul plac, plus că s-au stabilit niște domenii mult prea diverse. Avem oțel, energie, IT, industria alimentară. Pragurile sunt prea mici: 1.000 de angajați sau 10% din piața internă. Deci intră și companii medii în aceste categorii, care nu cred că au neapărat legătură cu securitatea națională”, a afirmat fostul vicepremier.

Ea a dat exemplul unei fabrici din industria alimentară care are cel puțin 1.000 de angajați și care ar putea intra sub incidența noilor reguli, chiar dacă activitatea sa nu ar avea o legătură directă cu securitatea națională.

„Dacă vorbim de companii din industria alimentară, putem să luăm o fabrică ce produce făină sau pâine, care are 1.000 de angajați, asupra căreia statul trebuie să se pronunțe primul atunci când proprietarul vrea să își vândă compania. Este un blocaj care nu face decât rău pieței. Ce investitor vine în România să cumpere și să investească în piața românească, lovindu-se de asemenea blocaje?”, a întrebat Oana Gheorghiu.

Potrivit informațiilor prezentate de Digi24, inițiativa nu a fost bine primită nici în mediul de afaceri, nici în interiorul Guvernului. Ministerul Finanțelor a avertizat că aplicarea măsurii ar putea crește cheltuielile bugetare, iar Ministerul Justiției a semnalat posibile probleme de constituționalitate și riscuri pentru dreptul de proprietate, piața liberă și separarea puterilor în stat.

Oana Gheorghiu: „PNL nu poate vota un asemenea proiect”

Marian Neacșu a solicitat dezbaterea inițiativei în procedură de urgență, iar cererea a fost acceptată. Întrebată cum se va poziționa PNL în Parlament, Oana Gheorghiu a susținut că partidul nu poate vota un astfel de proiect.

„Este un proiect care, cu siguranță, nu favorizează capitalul și nu favorizează piața liberă și tranzacțiile libere pe piață. Partidul Național Liberal, eu nefiind membru al Parlamentului, dar sunt convinsă, știu deja, colegii mei s-au pronunțat, nu poate să voteze un asemenea proiect. Este un proiect, nu știu dacă este comunist, dar complet antiliberal și care pune doar piedici investitorilor și tranzacțiilor libere în piață”, a declarat aceasta.

Marian Neacșu: „Nu este naționalizare"

Vicepremierul Marian Neacșu respinge acuzația că inițiativa ar permite naționalizarea unor companii private. El susține că statul ar putea interveni numai în cazul unei societăți declarate strategice și doar dacă proprietarul decide să vândă activele sau acțiunile.

„În proiectul respectiv, prezervarea interesului statului se face la o societate care este declarată strategică, de interes național, și intervine statul numai în măsura în care își prezervă un drept de preempțiune și numai în măsura în care cel care deține bunul, activul respectiv sau acțiunile respective le pune în vânzare”, a declarat Marian Neacșu la Digi24.

Vicepremierul a insistat că proprietarul nu ar fi obligat să vândă statului și că dreptul de preempțiune ar deveni relevant numai după ce acesta decide să scoată compania sau activele la vânzare.

„Adică nu este naționalizare. Nu vine statul să spună: «Domnule, dacă ți-a oferit cineva 100 de milioane, eu îți dau 50. Trebuie să îmi dai mie»”, a explicat Marian Neacșu.

Editor : A.D.