Oana Gheorghiu depune jurământul, astăzi la Cotroceni. Numirea ei ca vicepremier a fost publicată în Monitorul Oficial

oana gheorghiu
Foto: Oana Gheorghiu Facebook

Decretul privind numirea Oanei Gheorghiu în funcţia de vicepremier a fost publicat joi în Monitorul Oficial. Ea depune jurământul la Palatul Cotroceni, astăzi de la ora 10.00.

„Se numeşte în funcţia de membru al Guvernului doamna Oana Clara Gheorghiu, viceprim-ministru. La data publicării prezentului decret în Monitorul Oficial (...) încetează efectele Decretului nr. 909/2025, pentru desemnarea unui membru al Guvernului ca viceprim-ministru interimar, publicat în Monitorul Oficial (...) nr. 764 din 14 august”, precizează decretul publicat în Monitorul Oficial.

Preşedintele Nicuşor Dan a semnat, miercuri, decretul de numire a Oanei Gheorghiu în funcţia de viceprim-ministru.

Oana Gheorghiu, cofondatoare a Asociaţiei Dăruieşte Viaţă, va ocupa postul rămas vacant după demisia lui Dragoş Anastasiu în luna august. În această perioadă, interimatul a fost asigurat de prim-ministrul Ilie Bolojan.

Cabinetul Bolojan are cinci vicepremieri în componența sa.

