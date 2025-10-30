Oana Gheorghiu depune jurământul, astăzi la Cotroceni. Numirea ei ca vicepremier a fost publicată în Monitorul Oficial

Decretul privind numirea Oanei Gheorghiu în funcţia de vicepremier a fost publicat joi în Monitorul Oficial. Ea depune jurământul la Palatul Cotroceni, astăzi de la ora 10.00.

„Se numeşte în funcţia de membru al Guvernului doamna Oana Clara Gheorghiu, viceprim-ministru. La data publicării prezentului decret în Monitorul Oficial (...) încetează efectele Decretului nr. 909/2025, pentru desemnarea unui membru al Guvernului ca viceprim-ministru interimar, publicat în Monitorul Oficial (...) nr. 764 din 14 august”, precizează decretul publicat în Monitorul Oficial.

Citește și: Sorin Grindeanu îi cere lui Ilie Bolojan să retragă propunerea Oanei Gheorghiu pentru funcția de vicepremier: „PSD trebuie consultat”

Preşedintele Nicuşor Dan a semnat, miercuri, decretul de numire a Oanei Gheorghiu în funcţia de viceprim-ministru.

Oana Gheorghiu, cofondatoare a Asociaţiei Dăruieşte Viaţă, va ocupa postul rămas vacant după demisia lui Dragoş Anastasiu în luna august. În această perioadă, interimatul a fost asigurat de prim-ministrul Ilie Bolojan.

Cabinetul Bolojan are cinci vicepremieri în componența sa.

Citește și: Oana Gheorghiu va fi vicepremier. Nicușor Dan a semnat decretul. Depunerea jurământului are loc joi dimineață, la Palatul Cotroceni

Editor : Ana Petrescu