Vicepremierul Oana Gheorghiu a declarat duminică seara, în direct la Digi24, consideră că atacul asupra ambulanței în comuna Recea-Cristur, județul Cluj, după răspândirea pe TikTok a unor zvonuri false despre o presupusă „salvare care fură copii”, arată cât de periculoasă poate deveni dezinformarea. „Trebuie să ne uităm și la răspunderea politicienilor”, a punctat Gheorghiu.

Medicii chemați să acorde îngrijiri unui pacient au fost atacați cu bâte, topoare și pietre de mai mulți localnici. Șoferul autosanitarei a fost rănit la ochi și a avut nevoie de o intervenție chirurgicală. În ambulanță se afla și un pacient care trebuia transportat pentru îngrijiri medicale.

„Cred că este absolut șocant că oamenii au ajuns la acest gen de acțiune după niște dezinformări, că au ajuns să creadă lucruri de pe TikTok în asemenea hal încât să agreseze o ambulanță, să oprească o ambulanță și să agreseze personalul din ambulanță”, a declarat Oana Gheorghiu.

Vicepremierul spune că legislația ar trebui să prevadă o formă de responsabilizare pentru cei care răspândesc informații false cu efecte grave asupra oamenilor.

„Cred că trebuie să facem ceva în materie de legislație privind răspunderea oamenilor pentru dezinformare”, a afirmat Gheorghiu.

„Trebuie să ne uităm și la răspunderea politicienilor”

Vicepremierul consideră însă că problema nu se limitează la utilizatorii rețelelor sociale. În opinia sa, și politicienii trebuie să răspundă pentru informațiile false sau alarmiste pe care le transmit în spațiul public.

„Trebuie să ne uităm și la răspunderea politicienilor pentru dezinformare, pentru că avem inclusiv politicieni care folosesc aceste arme în mod populist și duc în spațiul public multe lucruri care îi fac pe oameni să se teamă, să le fie frică, să se panicheze”, a spus Oana Gheorghiu.

Ea consideră că, în viitor, platformele online ar putea ajunge să funcționeze pe baza unor forme mai stricte de identificare și responsabilizare a utilizatorilor.

„La un moment dat vom ajunge ca atunci când îți creezi un cont să ai și o responsabilitate în spate, pentru că ai o identitate verificată și știi că cineva te va trage la răspundere dacă faci lucruri care au un impact atât de mare asupra unor oameni”, a explicat vicepremierul.

Editor : C.A.