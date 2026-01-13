„Cred că taxa pe proprietate era foarte mică în România”, a spus marți, 13 ianuarie, la Digi24, Oana Gheorghiu, în pofida faptului că măsura a stârnit reacții negative. Vicepremierul a mai adăugat că, în opinia sa, este normal ca taxa să fie în linie cu ce se întâmplă și în alte țări.

„Impozitul s-a majorat cum s-a majorat la toată lumea, în aceeași măsură. Eu cred că taxa pe proprietate era foarte mică în România. Într-adevăr, poate că trebuia un proces început mai demult și crescut progresiv. Nu s-a făcut, deși înțeleg că exista o legislație care prevedea acest lucru, o creștere progresivă a taxei pe proprietate. Sunt convinsă că acest Guvern, dacă ar fi avut alte soluții, le-ar fi implementat, dar știm cu toții de unde am pornit, cu ce deficit am pornit și care sunt țintele care să ne aducă pe linia de plutire. Cred că e normal ca taxa pe proprietate să fie una care să răspundă nevoilor de susținere a cheltuielilor bugetare, pe de o parte, și, pe de altă parte, să fie în linie cu ce se întâmplă și în alte țări.

Știu că nu e ușor pentru toată lumea și îmi dau seama că este un efort mare, dar cred că altă soluție, în momentul ăsta, pentru a susține bugetul nu exista”, a spus vicepremierul la Digi24.

Amintim că Guvernul a venit, duminică, cu o serie de precizări cu privire la decizia de majorare a impozitelor şi taxelor pe proprietate - clădiri, terenuri şi autovehicule, iar unul dintre motive a fost că gradul de încasare era redus şi impozitele nu erau actualizate cu rata inflaţiei, ceea ce a generat „pierderi importante” de venituri pentru autorităţile locale.

Executivul a menționat că aplicarea măsurilor va conduce la o creştere estimată a veniturilor din această sursă cu aproximativ 3,7 miliarde lei în anul 2026.

