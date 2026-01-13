Live TV

Exclusiv Oana Gheorghiu, despre majorarea taxelor și impozitelor locale: „E normal să fie în linie cu ce se întâmplă și în alte țări”

Data publicării:
taxe si impozite
Oameni aflați la ghișee pentru plata impozitelor și taxelor. Foto: Captură video Digi24

„Cred că taxa pe proprietate era foarte mică în România”, a spus marți, 13 ianuarie, la Digi24, Oana Gheorghiu, în pofida faptului că măsura a stârnit reacții negative. Vicepremierul a mai adăugat că, în opinia sa, este normal ca taxa să fie în linie cu ce se întâmplă și în alte țări.

„Impozitul s-a majorat cum s-a majorat la toată lumea, în aceeași măsură. Eu cred că taxa pe proprietate era foarte mică în România. Într-adevăr, poate că trebuia un proces început mai demult și crescut progresiv. Nu s-a făcut, deși înțeleg că exista o legislație care prevedea acest lucru, o creștere progresivă a taxei pe proprietate. Sunt convinsă că acest Guvern, dacă ar fi avut alte soluții, le-ar fi implementat, dar știm cu toții de unde am pornit, cu ce deficit am pornit și care sunt țintele care să ne aducă pe linia de plutire. Cred că e normal ca taxa pe proprietate să fie una care să răspundă nevoilor de susținere a cheltuielilor bugetare, pe de o parte, și, pe de altă parte, să fie în linie cu ce se întâmplă și în alte țări.

Știu că nu e ușor pentru toată lumea și îmi dau seama că este un efort mare, dar cred că altă soluție, în momentul ăsta, pentru a susține bugetul nu exista”, a spus vicepremierul la Digi24.

Amintim că Guvernul a venit, duminică, cu o serie de precizări cu privire la decizia de majorare a impozitelor şi taxelor pe proprietate - clădiri, terenuri şi autovehicule, iar unul dintre motive a fost că gradul de încasare era redus şi impozitele nu erau actualizate cu rata inflaţiei, ceea ce a generat „pierderi importante” de venituri pentru autorităţile locale.

Executivul a menționat că aplicarea măsurilor va conduce la o creştere estimată a veniturilor din această sursă cu aproximativ 3,7 miliarde lei în anul 2026.

Citește și:

Revolta unui sucevean după scumpirea impozitului. Și-a plătit taxele cu 5 kilograme de monede

Tensiuni în Coaliție din cauza impozitului pe venit. Surse: Bolojan ar vrea cote mai mici pentru primării și Consilii Județene

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Rep. Jeff Landry
1
Trimisul lui Donald Trump pentru Groenlanda a acuzat Danemarca că a ocupat insula...
nicusor dan maia sandu
2
Maia Sandu, declarație surpriză: „Aș vota pentru reunirea cu România, dacă s-ar organiza...
powell si trump
3
Conflict deschis la Washington. Trump amenință că-l va da în judecată pe șeful Rezervei...
Oana Gheorghiu:
4
Guvernul vrea curățenie în politica de proprietate a statului. Gheorghiu: Circa 185 de...
Miguel Diaz-Canel și Donald Trump
5
Reacția dură a preşedintelui Cubei, după ce Trump l-a amenințat să încheie un acord cu...
A evadat, a bătut un om pe stradă și s-a dus să bea. Mario Iorgulescu, scene desprinse din filme: unde se află acum
Digi Sport
A evadat, a bătut un om pe stradă și s-a dus să bea. Mario Iorgulescu, scene desprinse din filme: unde se află acum
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
FED GHORGIU ORA 19 301025 R7_10112
Companiile care falimentează statul, verificate. Oana Gheorghiu, despre firmele inactive: „Trebuie să facem curățenie, să le închidem”
bani-procente-deficit-profimedia
Ce-i așteaptă pe români în 2026, după „balul bugetar” care a dus la un deficit uluitor. Eugen Rădulescu: „Nu există altă soluție”
thailanda
Vacanțe mai scumpe în 2026: Destinațiile populare care introduc taxe noi pentru turiști sau le măresc pe cele existente
Hubert Thuma rade la o sedinta
Liberalul Hubert Thuma, președinte al CJ Ilfov, ia apărarea primarilor: Nu ei au decis creșterea taxelor și impozitelor, ci guvernul
Larry Page, huang musk
O nouă taxă pe avere agită miliardarii din Silicon Valley: Unii promit să plătească, alții fug din California
Recomandările redacţiei
steagul sua si groenlanda
Anexarea Groenlandei. Un proiect de lege pentru transformarea insulei...
gaze aprinse la aragaz
Bogdan Ivan: Nu ar trebui să crească prețul la gaze de la 1 aprilie...
Barca droguri
Armata americană a camuflat un avion ca aparat civil, pentru a lovi...
militari romani
Nicușor Dan a promulgat legea stagiului militar voluntar. Ce câștigă...
Ultimele știri
Pericol de poluare pe Dunăre: barjă cu peste 1.100 de tone de îngrășământ, scufundată. Probele indică depășiri la amoniu
Bogdan Ivan, despre situația căldurii din Capitală: Va urma o perioadă de tranziție cu sisteme mobile. „Până atunci, lucrăm cu ce avem”
Kim Jong Un și-a reorganizat serviciul de securitate pe fondul temerilor legate de o tentativă de asasinat
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
De ce a rămas William tăcut după dezvăluirile făcute de Harry în cartea sa de memorii. Adevărul a ieșit la...
Cancan
Cătălin Măruță, prima reacție după ce a fost dat afară de la Pro TV. Unde a fost surprins în ziua scandalului
Fanatik.ro
Pericolul mortal din apartamente în perioadele de ger. Avertismentul lansat de un expert în energie: ”Omoară...
editiadedimineata.ro
Alphabet a atins evaluarea de 4 trilioane de dolari, pe fondul încrederii generate de modele AI ale companiei
Fanatik.ro
Lovitura dată de U Cluj după Andrei Coubiș: a transferat revelația SuperLigii! Exclusiv
Adevărul
Cât de justificată e creșterea taxelor locale: „Dacă plătești 100 de euro în plus și te transformi din...
Playtech
Responsabilitățile financiare ale chiriașului: ce plătește la asociația de proprietari
Digi FM
Început de an trist pentru Roxana Ciuhulescu. Mama ei a fost diagnosticată cu cancer: "Sper să se întâmple o...
Digi Sport
"Ce zice băiatul tau când vede asemenea poze?" Diana Munteanu, în costum de baie în zăpadă
Pro FM
Cum s-a inspirat Beyonce când a ales numele fiicei sale, Blue Ivy. Mama cântăreței rupe tăcerea: „Erai o...
Film Now
Fostele soții ale lui Ben Affleck, întâlnire de gradul zero la Globurile de Aur. De ce s-au evitat Jennifer...
Adevarul
Macron insistă să negocieze cu Putin. Cum ar trebui decriptat la București planul Franței: „E liderul de care...
Newsweek
15 cazuri în care pensionarii trebuie să dea înapoi banii din pensie. Legea nu iartă pe nimeni
Digi FM
Fratele lui Jeffrey Epstein susține că un nou raport de autopsie va demonstra că acesta a fost ucis: "De ce...
Digi World
Un obiect ceresc nou descoperit ar putea dezvălui secretele materiei întunecate, una dintre cele mai mari...
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
Leonardo DiCaprio, așa cum nu a mai fost văzut. Momente savuroase surprinse la Globurile de Aur 2026, în...
UTV
Mădălina Ghenea a fost surprinsă la tribunalul din Milano. Vedeta cere 5 milioane de euro despăgubiri în...