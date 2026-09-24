Vicepremierul interimar Oana Gheorgiu a declarat joi seară, la Digi24, întrebată dacă Siegfried Mureșan i-a propus să preia Ministerul Sănătății în guvernul pe care vrea să-l formeze, că „este o discuție care se va definitiva probabil în zilele următoareâ”. Ea a admis că a avut discuții cu premierul desemnat Siegfried Mureșan.

Întrebată dacă acceptă preluarea Ministerului Sănătății, unde ar fi fost propusă de premierul desemnat Siegfried Mureșan, Oana Gheorghiu, în prezent vicepremier interimar, a spus că „este o discuție care se va definitiva probabil în zilele următoare, probabil mâine, cel târziu”.

„N-aș vrea să vorbesc înainte ca partidele să finalizeze toate negocierile pe această temă”, a mai adăugat ea.

Ea a admis că a discutat cu Siegfried Mureșan și cu Ilie Bolojan despre problemele din actualul guvern.

„Am discutat cu domnul Siegfried Mureșan, împreună și cu domnul Ilie Bolojan, despre toate problemele pe care fiecare ministru le-a identificat în activitatea din Guvern, astfel încât să contribuim la scrierea programului de guvernare”, a mai adăugat Gheorghiu.

Editor : Liviu Cojan