Parlamentarii PSD au răspuns cu mesaje identice la e-mailul trimis de vicepremierul Oana Gheorghiu, în care le-a prezentat aleșilor raportul privind listarea unor companii de stat și le-a cerut acestora să judece moțiunea de cenzură cu „respect pentru românii care le-au oferit încredere” și în funcție de propria conștiință, nu de decizia conducerii partidului. Niciun parlamentar PSD nu a spus că se răzgândește însă în privința moțiunii. „Nu mi-ar spune nici dacă s-ar răzgândi”, a spus Gheorghiu la Digi24. Ea a adăugat că, în afară de înjurături și critici, a primit și „răspunsuri pozitive”.

„Am trimis acel acel email fără să am așteptări, ci făcând pur și simplu apel la conștiință și la bunul simț. M-am gândit că acești parlamentari au dreptul să aibă informația primară, informația de la care a pornit această moțiune. Iar această informație este clară. Guvernul nu a decis nimic. Guvernul nu a decis să vândă, nu a decis să listeze, nu a decis absolut nimic. Pe masa Guvernului, eu am pus o propunere de a începe o dezbatere la nivel de Guvern, la nivel de coaliție.

Faptul că unii oameni au transformat această propunere într-un narativ manipulator și mincinos e trist și m-am gândit că cei care vor vota mâine au dreptul să aibă acces la informații și să cunoască adevărul. Acesta a fost singurul meu motiv și mie mi se pare un demers absolut normal și de bun simț ca un membru al Guvernului să comunice cu parlamentarii, la fel cum de bun simț este ca orice cetățean al acestei țări să poată comunica cu parlamentarii și asta să nu fie ceva perceput ca o agresiune sau ca o încercare de a influența un vot”, a spus Gheorghiu.

Două reacții au ieșit în evidență în urma mesajului transmis de Oana Gheorghiu. Un parlamentar a înjurat, iar altu s-a arătat revoltat că i s-a cerut să voteze conform propriei conștiințe și nu conform deciziei conducerii de partid.

„Această doamnă, cu tupeu nemărginit, mă îndeamnă să votez după propria conștiință, nu cum ne cere șeful de partid”, a scris pe Facebook deputatul AUR Eduard Koler.

„Aproape că este de neînțeles și pare că nici nu are rost să discutăm, dacă acesta este nivelul la care oamenii sunt în Parlament și gândesc să facă legi pentru cetățeni e trist, pentru că tu acolo, ok, te-ai dus și ai fost ales pe listele unui partid. Dar trebuie să-i aperi pe cetățenii care te-au votat și cred că asta înseamnă ca uneori să-ți confrunți și propriul șef de partid. Nu ești acolo doar ca să execuți niște ordine, ci să treci prin propria ta minte. Eu nu știu cum să comenteze această postare”, a fost replica Oanei Gheorghiu.

Gheorghiu spune însă că nu toate răspunsurile parlamentarilor au fost de această natură.

„Am primit foarte multe răspunsuri și pozitive și oamenii mi-au mulțumit pentru faptul că le-am oferit explicații suplimentare și acces la document. Am primit câteva sute de email-uri identice, copy-paste, de la parlamentarii PSD, ceea ce e interesant, într-un fel”, a spus Gheorghiu.

Ea a adăugat că niciun parlamentar PSD nu i-a spus că s-ar fi răzgândit în urma acestui e-mail.

„Nici nu cred că mi-ar răspunde dacă s-ar răzgândi, pentru că s-ar teme că ar afla șeful de partid”, a spus ea.

„Eu sper că oamenii sunt înțelepți, sper că vor gândi cu propria lor minte, sper că se vor gândi la viitorul acestei țări și la viitorul copiilor noștri, pentru că suntem într-un moment de inflexiune, că e vorba despre România și că deja au făcut mult rău acestei țări, creând această criză și punându-i pe oameni în poziția de a de a se uita unii la alții cu multă ură. E e foarte rău că facem asta și este rău că nu ne dăm seama că dacă am fi uniți și am merge cu toții înspre aceste reforme, în câțiva ani, României i-ar fi foarte bine. Și asta am observat în aici, în Guvern și în în acest început de reformă, că România are un potențial uriaș, că ar putea să ne fie bine peste câțiva ani dacă toți politicienii și-ar înțelege rolul și ar înțelege cât de multă responsabilitate poartă pe umerii lor”, a mai spus Gheorghiu.

Ea a vorbit și despre reformele începute de Guvernul Bolojan, aflate sub semnul întrebării dacă moțiunea trece.

„Eu cred că reformele acestea nu sunt ale mele și nu sunt ale premierului Bolojan și nu sunt ale niciunui guvern. Sunt reformele României și ele trebuie să continue indiferent cine vine și nici nu se poate altfel, pentru că cei care vor veni își vor da seama că România se află într-o situație complicată, că pierdem foarte mulți bani prin companiile de stat care consumă bani din buzunarul fiecărui om și că fără aceste reforme n-avem cum să mergem înainte. Am pus pe masa Guvernului și în spațiul public acest proiect pilot al celor 22 de companii, am arătat în parțial cum se scurg banii și câți bani pierdem, am propus soluții, suntem la faza de implementare, am ajuns cu cu cel puțin cu o parte dintre companii să să avem și un început de implementare, ceea ce ne va ajuta să atingem ultimul jalon din PNRR, cu termen la 31 august”, a spus ea.

„Sunt convinsă că cei care vor veni, dacă va pica Guvernul Bolojan, vor trebui să continue această reformă, pentru că nu există cale de întoarcere. Dacă vor întrerupe, sper ca societatea să reacționeze pe măsură”, a adăugat ea.

Gheorghiu spune însă că nu toate răspunsurile parlamentarilor au fost de această natură.

„Am primit foarte multe răspunsuri și pozitive și oamenii mi-au mulțumit pentru faptul că le-am oferit explicații suplimentare și acces la document. Am primit câteva sute de email-uri identice, copy-paste, de la parlamentarii PSD, ceea ce e interesant, într-un fel”, a spus Gheorghiu.

Ea a adăugat că niciun parlamentar PSD nu i-a spus că s-ar fi răzgândit în urma acestui e-mail.

„Nici nu cred că mi-ar răspunde dacă s-ar răzgândi, pentru că s-ar teme că ar afla șeful de partid”, a spus ea.

„Eu sper că oamenii sunt înțelepți, sper că vor gândi cu propria lor minte, sper că se vor gândi la viitorul acestei țări și la viitorul copiilor noștri, pentru că suntem într-un moment de inflexiune, că e vorba despre România și că deja au făcut mult rău acestei țări, creând această criză și punându-i pe oameni în poziția de a de a se uita unii la alții cu multă ură. E e foarte rău că facem asta și este rău că nu ne dăm seama că dacă am fi uniți și am merge cu toții înspre aceste reforme, în câțiva ani, României i-ar fi foarte bine. Și asta am observat în aici, în Guvern și în în acest început de reformă, că România are un potențial uriaș, că ar putea să ne fie bine peste câțiva ani dacă toți politicienii și-ar înțelege rolul și ar înțelege cât de multă responsabilitate poartă pe umerii lor”, a mai spus Gheorghiu.

Editor : M.B.