Oana Gheorghiu, fost vicepremier în Guvernul Bolojan, a vorbit, la emisiunea „În fața ta”, despre influența pe care Marian Neacșu o avea în fostul Executiv și despre rolul său în cel de acum condus de Luca Niculescu. Ea a declarat că viceprim-ministrul și ministrul Afacerilor Interne are „foarte multă putere”, datorită experienței și cunoașterii procedurilor administrative, și că era considerat un om cu o influență importantă, în special în rândul miniștrilor PSD. Interviul integral poate fi urmărit sâmbătă, de la ora 14:00, la Digi24.

Gheorghiu a fost întrebată dacă actualul Guvern este condus de premierul Luca Niculescu sau de Marian Neacșu.

„Acum putem să facem supoziții. Guvernul are un prim-ministru și acesta este Luca Niculescu. Dacă mă întrebați despre puterea pe care o are domnul Neacșu, da, pot să vă spun că domnul Neacșu are foarte multă putere, pentru că este unul dintre oamenii cei mai vechi din guvern. Are memoria instituțională, cunoaște foarte bine procedurile, ceea ce te ajută să faci și foarte bine, dacă vrei, și să împiedici lucruri, dacă vrei. Și, cu siguranță, premierul Luca Niculescu se bazează foarte mult pe vicepremierul Marian Neacșu”, a declarat Oana Gheorghiu.

„Dacă domnul Neacșu zicea că nu se poate, nu se putea”

Aceasta a confirmat că Marian Neacșu era considerat un om cu mare influență în Guvernul Bolojan, în special în relația cu miniștrii PSD.

„Da, era recunoscut ca fiind omul din guvern cu mare putere și este un lucru cunoscut. Îl știe toată lumea”, a spus Gheorghiu.

Întrebată cum se manifesta această influență, dacă miniștrii se consultau cu Neacșu înaintea ședințelor de Guvern sau dacă acesta centraliza propunerile, Oana Gheorghiu a precizat că nu știe exact dacă existau astfel de întâlniri, dar că rolul său informal era cunoscut.

„Nu pot să știu exact dacă se întâlneau înainte, pentru că nu îl monitorizam să văd ce face domnul Neacșu. Pot să vă spun însă că informal se știa că, dacă domnul Neacșu zice că se întâmplă ceva, se va întâmpla. Dacă domnul Neacșu zicea că nu se poate, nu se putea”, a afirmat lidera PNL Sector 4.

Ea a adăugat că miniștrii, în special cei ai PSD, se consultau cu Marian Neacșu în legătură cu propunerile pe care le aveau.

„Cam în felul acesta mergeau lucrurile și miniștrii, în general, mai ales miniștrii PSD, se consultau cu domnul Neacșu pe toate propunerile pe care le aveau”, a explicat Gheorghiu.

Aceasta a precizat că Marian Neacșu participa la discuțiile privind deciziile importante din Guvern, inclusiv la cele referitoare la proceduri și aspecte administrative.

„Deci, ca să fie foarte clar, tot ce se discuta în guvern, la nivel de decizii importante, era și în prezența vicepremierilor, și în prezența domnului Neacșu, pe care noi îl ascultam, mai ales în ceea ce privește procedurile și aspectele administrative”, a declarat ea.

Ce spune Gheorghiu despre competența lui Marian Neacșu

Întrebată dacă Marian Neacșu este foarte competent, așa cum l-a descris fostul purtător de cuvânt al Guvernului Bolojan, Ioana Dogioiu, Oana Gheorghiu a spus că nu poate evalua competența acestuia, dar a evidențiat experiența sa în mecanismele administrative ale Executivului.

„Acum, da, eu nu pot să fac un test de competență. Pot să vă spun însă că, în ceea ce privește procedurile, știe foarte bine tot mersul administrativ al unui proces de reglementare la nivel de guvern. Cunoaște foarte bine fluxurile, știe unde pot fi accelerate, unde pot fi întârziate, pentru că a ocupat în guvern sau este în guvern în funcția de vicepremier. A fost secretar general, adică, în ultimii 20 de ani, cred că a fost aproape în permanență în guvern”, a afirmat fostul vicepremier liberal.

Oana Gheorghiu a fost chestionată și dacă aparatul funcționăresc din Guvern îl recunoaște pe Marian Neacșu drept șeful informal al instituției. Ea a răspuns afirmativ și l-a descris drept un reper pentru angajații administrației centrale, datorită continuității sale în structurile guvernamentale.

„Cu siguranță, cu siguranță că așa este, pentru că domnul Neacșu este personajul, punctul de stabilitate în guvern, indiferent ce guvern ar veni acolo. Și atunci eu cred că e foarte greu pentru oamenii care lucrează în guvern, pentru că lucrurile se schimbă, oamenii se schimbă, șefii se schimbă, vine cineva, o iei de la capăt. Ai nevoie cumva, la un moment dat, să ai un reper, să știi că cineva rămâne și că cineva știe despre ce e vorba în diferite tipuri de procese”, a conchis Oana Gheorghiu.

Editor : A.P.