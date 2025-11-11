Oana Gheorghiu, după acuzațiile de incompatibilitate: „Sunt surprinsă. Sper să nu fie o încercare de a mă înlătura din ONG”

Vicepremierul Oana Gheorghiu a avut o primă reacție după ce Carmen Uscatu, cofondatoarea „Dăruiește Viață”, a declarat că numirea sa în Guvern afectează activitatea ONG-ului. „Nu există nicio interferență între atribuțiile mele guvernamentale și activitatea Asociației”, a declarat Gheorghiu pentru Digi24, spunând că speră ca declarația partenerei sale să nu fie o încercare de a o înlătura din cadrul ONG-ului.

„Respect întru totul legislația privind regimul incompatibilităților aplicabil membrilor Guvernului. M-am autosuspendat din funcția executivă și din Consiliul Director al Asociației Dăruiește Viață înainte de preluarea funcției de viceprim-ministru, în deplină conformitate cu prevederile Legii nr. 161/2003.

Am comunicat acest lucru în interiorul Asociației, înainte ca informația privind numirea mea să devină publică, și am transmis toate documentele necesare pentru formalizarea deciziei și pentru asigurarea continuității proiectelor pe care le-am coordonat. Fiecare pas a fost făcut în consultare cu avocații, tocmai pentru a mă asigura că respect legea și principiile de integritate publică”, a transmis Oana Gheorghiu pentru Digi24.

„Nu există nicio interferență. Orice afirmație contrară e falsă”

Aceasta susține că, în prezent, a rămas doar membru fondator al Asociației Dăruiește Viață, ceea ce, potrivit statutului organizației, presupune apartenența la Adunarea Generală, nu la structura executivă de conducere.

„Atribuțiile privind gestionarea activității curente revin Consiliului Director, din care nu mai fac parte. Prin urmare, nu există nicio incompatibilitate legală, iar statutul meu este 100% conform legii. Legislația românească nu impune membrilor Guvernului obligația de a renunța la calitatea de membri fondatori ai unei organizații neguvernamentale, existând și alte persoane in Guvernul României care sunt membrii în organizații neguvernamentale. (...)

Nu există nicio interferență între atribuțiile mele guvernamentale și activitatea Asociației Dăruiește Viață și cu atât mai mult cu privire la calitatea mea de membru fondator, iar orice afirmație contrară este falsă și neîntemeiată”, a mai precizat vicepremierul.

„Sper că e vorba de o neînțelegere”

În privința declarațiilor partenerei sale, Oana Gheorghiu a subliniat că speră să nu fie vorba de o intenție de a o înlătura din calitatea de membru fondator al Asociației:

„Sunt surprinsă de declarațiile lui Carmen Uscatu și sper că este vorba despre o neînțelegere a cadrului legal privind regimul incompatibilităților aplicabil membrilor Guvernului, și nu de o intenție de a genera presiune sau confuzie în spațiul public sau de o intenție de a mă înlătura din calitatea de membru fondator al Asociației.

Rămân deschisă unei discuții directe, între noi, așa cum am procedat întotdeauna”.

Ce a declarat Carmen Uscatu

Cofondatoarea Asociației „Dăruiește Viață”, Carmen Uscatu, susține că numirea Oanei Gheorghiu în funcția de vicepremier afectează activitatea ONG-ului, pentru că deține în continuare funcții cu drept de decizie în cadrul organizației. „Nu e ilegal, dar e posibil ca sponsorii să nu mai sponsorizeze în viitor”, a declarat aceasta.

