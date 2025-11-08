Live TV

Exclusiv Oana Gheorghiu, după acuzațiile PSD: „Să lupte cu mine, pot face față. Dar să lase spitalul pentru copii în pace”

Vicepremierul Oana Gheorghiu
Vicepremierul Oana Gheorghiu. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Oana Gheorghiu denunță un atac la oamenii care au donat pentru spital „Am rugat-o pe mama mea să nu se uite”

Vicepremierul Oana Gheorghiu a declarat în emisiunea „În fața ta”, după acuzațiile PSD privind salariul său la Dăruiește Viața, că a muncit de trei ori mai mult pentru fiecare ban câștigat acolo. În același timp, ea le cere social-democraților să nu mai invoce spitalul pentru copii, un gest pe care îl consideră un atac la oamenii care au făcut donații. „Dacă au ceva cu mine, să se întoarcă la mine și să lase acest proiect extraordinar în pace”, spune aceasta. 

Întrebată dacă a simțit nevoia să dea o replică vocilor din PSD care i-au reproșat că avea un salariu de 4.000 de euro la Dăruiește Viața, Oana Gheorghiu a răspuns că „nu”. 

„Absolut deloc. Fiecare ban pe care l-am câștigat din salariu este muncit de trei ori mai mult. Dorm foarte liniștită noaptea. Nu am luat niciodată niciun leu nemuncit. Știu că salariul ăsta, poate pentru cineva care câștigă 3-4.000 de lei, e mare și pot să înțeleg frustrarea. În același timp, hai să ne uităm la rezultate. Am gestionat proiecte de peste 100 de milioane de euro cu niște rezultate care se văd. Și am avut un salariu, pentru că nu poți să te duci să muncești în privat să-ți câștigi existența. Și eu am nevoie de bani, ca oricare om care trăiește și are un copil, și are o familie. Nu poți să te duci în privat să-și câștige existența și să faci proiecte noaptea, pe genunchi, după ce ai terminat 10-12 ore de muncă. Eu am făcut asta timp de 3 ani, între 2009 și 2012. Am plecat din job tocmai pentru că mi-am dat seama că pot să am mult mai mult impact.

Luăm un salariu din banii ăștia donați de companii, de acolo ne luăm noi salariile, pentru că companiile știu că orice entitate funcționează cu cheltuieli administrative. Cheltuielile administrative de la Dăruiește Viață au fost anul trecut 3,3% - salarii, chirie, transport, tot ce am avut noi de făcut - 3,3%, Vă rog să-mi spuneți câte instituții de stat reușesc să facă asta și e normal să nu poate să facă. Noi gestionăm altfel banii”.

Oana Gheorghiu denunță un atac la oamenii care au donat pentru spital

Vicepremierul le cere social-democraților să nu se mai folosească de spitalul de copii pentru a o ataca. 

„Cred că ce se întâmplă acum este un atac la cetățean, este un atac la cei 350.000 de oameni care au pus donații și care au crezut, au crezut cu toată ființa lor că vor construi, vor contribui la construcția unui spital, iar spitalul ăla există astăzi, când vorbim aici, și, iertați emoțiile, dar e foarte greu să duci asta. Copiii sunt tratați acolo, copiii sunt operați în acest moment. Faptul că vin niște oameni și spun că eu am furat banii ăia, că i-am plătit vedetelor. E greu, e nedrept și nu pentru mine.

Am învățat că viața nu-i dreaptă și că ți se vor spune foarte multe lucruri nedrepte, dar nu e ușor de dus, asta e, e complicat. Îmi iertați emoțiile, pentru că vin și pentru colegele mele, pentru colegii mei, pentru toți oamenii care au muncit acolo. Sper că, dacă au ceva cu mine, să se întoarcă la mine și să lase acest proiect, care a fost un proiect extraordinar care a mobilizat-o România, să-l lase în pace. Oamenii pot să lupte cu mine, sunt ok, pot să fac față, dar îi rog să lase Dăruiește viață și să lase spitalul pentru copii în pace”, a declarat ea. 

„Am rugat-o pe mama mea să nu se uite”

Cu toate că și-a început mandatul de vicepremier de câteva zile, Oana Gheorghiu spune că a înțeles reticența oamenilor de a intra în zona politică. 

„Am avut ocazia să văd în aceste zile și să înțeleg de ce oamenii nu vin în zona asta de politică, de guvern. Am avut, am avut, cum să zic, nefericirea, să constat că orice om care vine, indiferent ce background are, este tocat, mărunțit, i se pune pe tapet viața personală, se spun lucruri pe care e foarte greu să le combați. Se aruncă lucruri și e foarte dificil. Din fericire, eu am stomac, am mai trecut prin asta, nu știu câți oameni rezistă. Am rugat-o pe mama mea să nu se uite. Băieții mei de acasă sunt suficient de maturi și de înțelepți să treacă ușor peste asta. Dar nu este ușor să treci peste asta și este foarte nedrept, și nu doar pentru mine”, a mai spus ea. 

