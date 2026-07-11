Viceprim-ministra interimară Oana Gheorghiu a vorbit la Digi24 despre moțiunea de cenzură prin care a fost demis guvernul Bolojan și despre motivele care au făcut-o să se înscrie în PNL. Ea a explicat, la emisiunea „În fața ta”, că desemnarea lui Adrian Veștea pentru funcția de premier, fără știrea conducerii liberale, a fost „o nedreptate” din punctul ei de vedere.

„Moțiunea de cenzură a fost pentru mine un proces foarte dureros, pentru că în cea mai mare parte s-a bazat pe o notă de informare pe care eu am prezentat-o în Guvern, în care prezentam propunerile de listare la bursă a unor companii de stat, lucru pe care îl discutasem la nivelul PSD cu domnul Neacșu. Discutasem, de asemenea, participase domnul Oprea în întâlnirile pe care le-am avut la nivelul comitetului care se ocupa de treaba asta, iar întreaga moțiune s-a bazat pe această propunere.

Cred că am auzit numele meu de patru-cinci ori menționat în moțiunea de cenzură și a fost cumva frustrant și revoltător în același timp, pentru că întreaga moțiune de cenzură a fost o minciună cap-coadă și, așa cum am lăsat minciunile astea să curgă în 2024 în spațiul public, atunci când am ajuns la anularea alegerilor, la fel a rămas în spațiul public și această minciună cum că listarea companiilor de stat înseamnă ceva rău, înseamnă să-ți vinzi țara, să trădezi țara. Ceea ce e trist”, a spus Gheorghiu.

Ea a explicat și de ce a decis să se înscrie în PNL înainte de congresul extraordinar al partidului, între timp anulat de instanță.

„Primisem și propunerea, la un moment dat, de la domnul Bolojan, dacă aș vrea să intru în PNL, însă așa cum am spus și atunci, voiam să-mi iau în timp, să mă gândesc la asta, să văd dacă asta vreau să fac în anii activi care mi-au mai rămas.

Am luat însă decizia foarte rapid, cred că în două zile, pentru că ceea ce s-a întâmplat în politică, felul în care a venit nominalizarea domnului Vestea, am privit-o ca pe o nedreptate și ca pe un lucru, ca pe o intruziune în acest partid și mi s-a părut că e un moment în care chiar trebuie să fac un pas și să vin alături de domnul Bolojan”, a spus viceprim-ministra interimară.

„Cred în cred în principiile liberale, cred în principiile de dreapta, așa cum le gândim noi sau le știm. Cred într-o intervenție cât mai mică a statului în economie. Cred că tot ce avem noi acum în proprietatea statului este foarte prost gestionat și că ar fi mult mai bine gestionat dacă ne-am gândi la niște parteneriate public-private sau dacă am lista la bursă. Desigur că sunt și lucruri care mă duc și către partea mai socială, dar nu cred că se exclud”, a adăugat ea.

Întrebată despre acuzațiile că înscrierea ei și a lui Dragoș Pîslaru în PNL „userizează” partidul și că vine dintr-o zonă „neomarxistă”, Gheorghiu a răspuns: „Am auzit aceste acuzații. Nu m-am simțit niciodată nici neomarxistă, nici soroșistă, nici progresistă”.

Editor : M.B.