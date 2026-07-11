Live TV

Exclusiv Oana Gheorghiu explică de ce s-a înscris în PNL: Mi s-a părut o nedreptate. Am luat decizia în două zile

Data actualizării: Data publicării:
oana gheorghiu in sedinta de guvern
Foto: gov.ro
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Viceprim-ministra interimară Oana Gheorghiu a vorbit la Digi24 despre moțiunea de cenzură prin care a fost demis guvernul Bolojan și despre motivele care au făcut-o să se înscrie în PNL. Ea a explicat, la emisiunea „În fața ta”, că desemnarea lui Adrian Veștea pentru funcția de premier, fără știrea conducerii liberale, a fost „o nedreptate” din punctul ei de vedere.

„Moțiunea de cenzură a fost pentru mine un proces foarte dureros, pentru că în cea mai mare parte s-a bazat pe o notă de informare pe care eu am prezentat-o în Guvern, în care prezentam propunerile de listare la bursă a unor companii de stat, lucru pe care îl discutasem la nivelul PSD cu domnul Neacșu. Discutasem, de asemenea, participase domnul Oprea în întâlnirile pe care le-am avut la nivelul comitetului care se ocupa de treaba asta, iar întreaga moțiune s-a bazat pe această propunere.

Cred că am auzit numele meu de patru-cinci ori menționat în moțiunea de cenzură și a fost cumva frustrant și revoltător în același timp, pentru că întreaga moțiune de cenzură a fost o minciună cap-coadă și, așa cum am lăsat minciunile astea să curgă în 2024 în spațiul public, atunci când am ajuns la anularea alegerilor, la fel a rămas în spațiul public și această minciună cum că listarea companiilor de stat înseamnă ceva rău, înseamnă să-ți vinzi țara, să trădezi țara. Ceea ce e trist”, a spus Gheorghiu.

Ea a explicat și de ce a decis să se înscrie în PNL înainte de congresul extraordinar al partidului, între timp anulat de instanță.

„Primisem și propunerea, la un moment dat, de la domnul Bolojan, dacă aș vrea să intru în PNL, însă așa cum am spus și atunci, voiam să-mi iau în timp, să mă gândesc la asta, să văd dacă asta vreau să fac în anii activi care mi-au mai rămas.

Am luat însă decizia foarte rapid, cred că în două zile, pentru că ceea ce s-a întâmplat în politică, felul în care a venit nominalizarea domnului Vestea, am privit-o ca pe o nedreptate și ca pe un lucru, ca pe o intruziune în acest partid și mi s-a părut că e un moment în care chiar trebuie să fac un pas și să vin alături de domnul Bolojan”, a spus viceprim-ministra interimară.

„Cred în cred în principiile liberale, cred în principiile de dreapta, așa cum le gândim noi sau le știm. Cred într-o intervenție cât mai mică a statului în economie. Cred că tot ce avem noi acum în proprietatea statului este foarte prost gestionat și că ar fi mult mai bine gestionat dacă ne-am gândi la niște parteneriate public-private sau dacă am lista la bursă. Desigur că sunt și lucruri care mă duc și către partea mai socială, dar nu cred că se exclud”, a adăugat ea.

Întrebată despre acuzațiile că înscrierea ei și a lui Dragoș Pîslaru în PNL „userizează” partidul și că vine dintr-o zonă „neomarxistă”, Gheorghiu a răspuns: „Am auzit aceste acuzații. Nu m-am simțit niciodată nici neomarxistă, nici soroșistă, nici progresistă”.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
Ukrainian President Volodymyr Zelensky laughs
2
Zelenski, ironie la adresa lui Putin: „Dacă Elțîn ar fi știut că Rusia va ajunge să...
Vladimir Putin
3
China i-a dat un ultimatum lui Putin privind folosirea armelor nucleare în Ucraina...
Gabi-Muresan
4
Martor la tragedie, un apropiat al lui Gabi Mureșan povestește ultimele clipe ale...
Președintele Cehiei, Petr Pavel
5
Președintele Cehiei: Ucraina mai are la dispoziție două luni înainte ca Putin să ia o...
Ofertă fără precedent în fotbalul mondial pentru Raphinha
Digi Sport
Ofertă fără precedent în fotbalul mondial pentru Raphinha
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
oana gheorghiu face declaratii
Câtă încredere mai are Oana Gheorghiu în Nicușor Dan: „Cred că a făcut o greșeală"
Vicepremierul Oana Gheorghiu.
Oana Gheorghiu: S-a putut lucra cu Bolojan atât timp cât s-au mărit taxele, dar nu când am început să ne uităm la companiile de stat
mihai jurca
Șeful Cancelariei premierului: Cheltuielile instituției ar putea scădea cu peste 48% în acest an
siegfried muresan
Siegfried Mureşan: „Guvernul Bolojan a adus România printre statele fruntaşe la absorbţia fondurilor UE. Oare de-asta a fost demis?”
daniel zamfir la o sedinta
Daniel Zamfir (PSD) spune că numirea de către Oana Gheorghiu a unui consilier este dovada că Ilie Bolojan nu vrea să plece din Guvern
Recomandările redacţiei
mojtaba khamenei
Liderul Suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, promite că va răzbuna...
BUCURESTI - CALIN GEORGESCU - JUDECATORIA SEC 1 - 9 IUN 2026
Arma secretă a extremei drepte: „povestea” câștigă inimile tinerilor...
Vasile Tofan. Foto Facebook
Vasile Tofan, desemnat candidat la funcția de prim-ministru al...
termometru care indica temperaturi ridicate
Măsuri fără precedent în Franţa, în fața unui nou val de caniculă. Ce...
Ultimele știri
Intervenție în forță a mascaților în București. Un bărbat amenința că își face rău cu un cuțit și s-a baricadat în locuință
O capitală europeană, desemnată, pentru al doilea an consecutiv, cel mai bun oraș din lume pentru a trăi
Nivelul Dunării, în continuă scădere pe parcursul săptămânii următoare
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Jennifer Lopez a furat toate privirile alături de sora ei rar văzută în public. Rochia cu decolteu până la...
Cancan
'Profetul Apocalipsei' anunță o mare catastrofă în august 2026, după ce a prezis războiul din Iran și...
Fanatik.ro
Lovitură! Gică Hagi bagă 300.000 de euro în conturile Universității Craiova!
editiadedimineata.ro
Parlamentul European prelungește legea privind scanarea mesajelor, dar protejează conversațiile criptate
Fanatik.ro
Gestul făcut de Shakira la Cupa Mondială care a atras toate privirile. Regizorul transmisiei TV a uitat de...
Adevărul
Vara în care România a fost pe locul 3 FIFA. Ultima mărturie a „uriașilor de giganți”: victoria...
Playtech
Pericolul ascuns sub pământul României. Avertismentul unui expert american despre mineralele critice din ţara...
Digi FM
Cristi Borcea, în vacanță cu 8 dintre cei 9 copii ai săi. Imagine rară de familie din Grecia: „Pentru unii e...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
"O să fie puţin jenant că spun asta!" Iubita lui Erling Haaland a dezvăluit ce face "Bestia" seara, acasă
Pro FM
Ce avere a lăsat în urmă Bonnie Tyler, după 50 de ani de carieră. Artista și soțul ei n-au avut copii
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Actrița care a cucerit-o total pe Sharon Stone: "Cea mai șic și talentată femeie din showbiz"
Adevarul
De ce Putin nu vrea să încheie războiul. Explicațiile unui mare finanțist: „Dacă pierde puterea, va fi...
Newsweek
Casa de Pensii, obligată să schimbe formula de recalculare pentru un pensionar cu grupe. Ia bani mai mulți
Digi FM
Cum arată corveta livrată de Turcia României. E prima navă de luptă nouă care se alătură flotei în peste 30...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce se întâmplă, de fapt, în organism după ce îți faci un tatuaj. Descoperirea care i-a pus pe gânduri pe...
Digi Animal World
Un urs a intrat într-un hotel la 5 dimineața, a băut apă din hol și a dat buzna peste turiști în cameră...
Film Now
Russell Crowe și-a sărbătorit fiul de 20 de ani cu o poză în care își arată mușchii. Fanii au remarcat...
UTV
Fiica Nicoletei Luciu a debutat pe podium la 14 ani. Kim Csergo a atras atenția cu prima ei apariție în...