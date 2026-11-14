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Exclusiv Oana Gheorghiu, întrebată dacă e dezamăgită de președintele Nicușor Dan: „Poate, la un moment dat, o să-l înțelegem”

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Nicușor Dan, președintele României. Foto: Inquam Photos / George Călin
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Fostul vicepremier Oana Gheorghiu a declarat în emisiunea „În fața ta”, întrebată dacă este dezamăgită de președintele Nicușor Dan, că „poate” va veni momentul în care „o să-l înțelegem și o să zicem 'o fi fost bine cum a gândit el'”. Interviul integral poate fi urmărit sâmbătă, de la ora 14:00, la Digi24. 

Redăm dialogul pe acest subiect:

Întrebare: Ce notă îi dați președintelui Nicușor Dan?

Oana Gheorghiu: Păi, nu am fost niciodată profesoară, nu știu să dau note și nu am să îi dau nicio notă. Cred că nota o să o dea oamenii la un moment dat, dacă va mai candida.

Întrebare: Dacă ați fost nicușoristă, sunteți dezamăgită de președinte?

Oana Gheorghiu: Mi-am dat seama că ar trebui să ieșim din logica asta: ne punem speranțele într-un singur om și credem că el poate să schimbe singur ceva. Nu sunt dezamăgită, sunt nedumerită, nu înțeleg și atunci când nu înțelegi nu poți încă să fii dezamăgit. Aș vrea să înțeleg, să înțeleg logica în care ia decizii. Și, știți, păstrez așa o fărâmă de speranță că poate, la un moment dat, o să înțelegem și poate o să zicem: „Băi, o fi fost bine cum a gândit el”.

Acest interviu vine în contextul în care au existat recent, în spațiul public, reacții virulente la atitudinea președintelui Nicușor Dan față de scandalul din jurul șefului SPP Lucian Pahonțu, caz în care susține că nu caută răzbunare, dar și privind interzicerea lui Ovidiu Vanghele la conferințele sale.

„Sunt trei niveluri de discuție. În primul rând, demnitatea persoanei. Eu nu sunt un gunoi. În calitate de om, am dreptul să nu intru în dialog cu o persoană care nu mă respectă. Mai important de atât este demnitatea funcției publice, pentru că eu în mod simbolic sunt șeful aparatului statului român, adică polițiști, asistenți medicali, profesori, funcționari publici, judecători. Nu pot să accept că vreuna din persoanele astea care lucrează pentru statul român poate să fie tratată ca gunoi de un cetățean al acestui stat. Este o formă de lipsă de respect la adresa statului însuși și la adresa autorității statului român”, a declarat Nicușor Dan.

Citește și: N. Dan, explicații după declarațiile legate de dezinformare: „Nu m-am referit vreodată la a cenzura vreo opinie politică”

 

Editor : C.L.B.

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