Oana Gheorghiu, la Congresul PNL: „Sunt o luptătoare. Am venit alături de dumneavoastră la greu, nu când a fost ușor”

Oana Gheorghiu, propusă pentru o funcție vicepreședintă a PNL, a susținut sâmbătă un discurs la Congresul PNL în care a vorbit despre decizia de a se alătura liberalilor, despre activitatea sa din societatea civilă și despre colaborarea cu liderul partidului, Ilie Bolojan.

În debutul intervenției, Gheorghiu a mulțumit delegaților pentru primirea în partid și a făcut referire, într-o notă ironică, la criticile venite din spațiul public.

„Vă mulțumesc pentru oportunitatea de a fi, începând de astăzi, alături de dumneavoastră. Pentru cei care nu mă cunoașteți, sunt Oana Gheorghiu, parte din sistemul ONG-ist, «soroșist» și «neomarxist» care, după cum spun unii, a venit să pună stăpânire pe PNL”, a declarat aceasta.

Ea a explicat că alegerea de a se implica politic a venit într-un moment dificil pentru partid și nu într-o perioadă favorabilă.

„Sunt o luptătoare. Nu fug de deciziile grele. Am decis să vin alături de dumneavoastră la greu, nu când a fost ușor. Acum un an, dacă mi-ar fi spus cineva că voi urca pe scena unui congres al PNL, aș fi spus că nu mă cunoaște deloc”, a spus Gheorghiu.

Aceasta a amintit de implicarea sa în societatea civilă și în protestele pentru independența justiției.

„Unii mă știu de la protestele pentru o justiție cu ochii acoperiți. Nu am căutat funcții sau privilegii, am venit să fac bine”, a afirmat ea.

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Oana Gheorghiu a explicat și de ce a acceptat să intre în Executiv, spunând că a găsit în Ilie Bolojan un lider orientat spre rezultate.

„Am acceptat o poziție în Guvern pentru că am găsit în Ilie Bolojan ceea ce dumneavoastră deja știți: un om cinstit, un om care dovedește prin rezultate, nu prin promisiuni”, a declarat aceasta.

Critici privind felul administrării unor companii de stat

În discursul său, Gheorghiu a criticat modul în care sunt administrate unele companii de stat și a susținut necesitatea reformelor.

„Ce am găsit în mandatul meu? Companii ale statului transformate în pușculițe și planuri copy-paste, ca tema unui elev leneș. Am văzut cine plătește: omul care se trezește dimineața, merge la muncă și plătește taxe fără să i se mulțumească. Am aprins lumina în unele cămări în care era întuneric”, a spus ea.

Totodată, aceasta a susținut că măsurile de reformă au generat reacții inclusiv în interiorul coaliției de guvernare.

„Când am decis să închidem robinetele, partenerii de coaliție au spus că nu se mai poate cu Ilie Bolojan. Pe această listă neagră mă aflu și eu. Adevărul este mai modest: am construit un spital și am pus întrebări. Nu politica este urâtă, ci unii dintre cei care o fac au uitat că politica se exercită cu decență. Nimic nu mă sperie: nici listele negre, nici campaniile de denigrare”, a declarat Gheorghiu.

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„PNL a contribuit la modernizarea țării”

Ea a făcut apel la continuarea reformelor și a susținut că PNL trebuie să își asume un rol activ în modernizarea României.

„PNL a contribuit la modernizarea țării. În această țară sunt lideri care au ținut România în picioare. Nu pun semnul egal între administrația locală care muncește și jaf. Reforma nu înseamnă distrugere, ci responsabilitate și schimbare în interesul cetățeanului”, a spus aceasta.

În final, Oana Gheorghiu a transmis că miza implicării sale politice este viitorul generațiilor următoare.

„PNL trebuie să fie partidul care îndrăznește. Totul se reduce la o întrebare simplă: ce fel de țară lăsăm copiilor noștri? O țară pe care doar o predăm mai departe sau una în care am construit ceva? Nu am făcut acest pas într-un moment de confort. Caracterul unui om și al unui partid nu se vede pe vreme bună. Nu este lupta mea, este lupta noastră”, a conchis ea.

Editor : Ana Petrescu