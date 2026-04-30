Oana Gheorghiu le-a trimis parlamentarilor raportul despre listarea companiilor de stat: „Le-am adresat un apel la înțelepciune”

Vicepremierul Oana Gheorghiu spune că a trimis joi seară câte un mesaj fiecărui deputat și senator din Parlamentul României, prin care le-a prezentat aleșilor raportul privind listarea unor companii de stat și le-a cerut acestora să judece moțiunea de cenzură cu „respect pentru românii care le-au oferit încredere”.

„Le-am adresat un apel la înțelepciune și curaj (...) Am făcut acest demers pentru că fiecare parlamentar are dreptul să își exprime votul la moțiunea de cenzură având la dispoziție toate informațiile corecte, nu versiunea lor denaturată”, a scris Oana Gheorghiu, pe Facebook.

Oana Gheorghiu susține că argumentele moțiunii de cenzură se bazează pe o „manipulare menită să creeze isterie în societate”.

„Am toată convingerea că reprezentanții aleși ai poporului român își vor exercita votul de marți nu din obediență față de un șef de partid, ci din respect pentru românii care le-au oferit încrederea lor. Istoria îi va reține cu recunoștință pe cei care au salvat țara de la haos, nu pe cei care au împins-o către el”, a adăugat vicepremierul Oana Gheorghiu. 

