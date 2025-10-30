Oana Gheorghiu a vorbit joi seara, în exclusivitate la Digi24, despre mandatul său de vicepremier și de prioritățile sale. „Este un mandat de reformă, debirocratizare și digitalizare”, a precizat aceasta. Gheorghiu a subliniat și faptul că una dintre prioritățile mandatului său este să simplifice viața cetățeanului.

„Mandatul meu este un mandat de reformă, debirocratizare și digitalizare. Voi avea un cabinet, sunt în curs să-mi formez echipa și sper ca săptămânile următoare să vin cu un program concret despre care să putem vorbi”, a declarat Oana Gheorghiu la Digi24.

Întrebată care ar fi prioritățile mandatului său, vicepremierul a spus că în primul rând își dorește să simplifice viața cetățeanului.

„Cred că între cetățean și instituțiile publice există o mare lipsă de încredere care trebuie reconstruită. Câtă vreme cetățeanul percepe statul ca pe ceva ce-i pune piedici, ce este ostil, nu se poate reconstrui această încredere. Ăsta e lucru pe care mi-l doresc foarte tare. Îmi doresc foarte mult transparență, să vorbim deschis despre problemele pe care România le are, ca oamenii să înțeleagă de ce unele măsuri sunt dure și greu de dus. Mi-aș dori să vorbim deschis despre veniturile prea mari în unele zone și în companiile de stat, și să readucem lucrurile la nivelul bunului simț, pentru că România nu își permite astăzi acele salarii”, a adăugat Oana Gheorghiu.

Sper ca acei oameni să înțeleagă că atunci când ei câștigă niște salarii foarte mari, cineva trebuie să plătească, și de obicei, banii ăștia sunt luați de undeva. Ar trebui să își pună aceste probleme chiar ei singuri, înainte să vină cineva să-i oblige să-și taie bugetele.

„Îmi doresc o deschidere și, de fapt, un parteneriat între societatea civilă, mediul de afaceri și guvern. Poate că ăsta e lucrul care ne va ajuta să reconstruim încrederea”, a punctat vicepremierul.

Gheorghiu a vorbit și despre cooperarea strânsă pe care trebuie să o aibă cu foarte multe ministere conduse de oameni politici. Ea a subliniat faptul că are susținerea premierului și că „toate proiectele vor fi discutate și vor fi convenite cu ministerele de resort”.

„Cred că lucrurile pot fi făcute. Să știți că și când ne-am apucat să construim un spital, noi nu aveam putere, aveam doar determinare și dorință de a face lucrurile. Această determinare o am încă, și sunt convinsă că poți să faci lucruri și să convingi oamenii, chiar și din Guvern, poate chiar și cei care sunt mai reticenți, că putem face lucruri care chiar să aibă impact asupra cetățenilor. Știu, poate că par idealistă, dar cred foarte tare că România are tot ce-i trebuie să reușească. Cred doar că trebuie să ne punem împreună și din toate părțile, întreaga coaliție să înțeleagă că altă șansă nu există”, a conchis Oana Gheorghiu.

Editor : Liviu Cojan