Oana Gheorghiu, noul vicepremier din cabinetul Bolojan: Premierul mi-a spus că am mână liberă. Nu i-am cerut să-mi ia apărarea

Oana Gheorgiu a primit mână liberă de la premierul Ilie Bolojan în ceea ce privește reforma companiilor de stat. Potrivit acesteia, mandatul pe care l-a primit este unul de reforme, de digitalizarea și de debirocratizare. În interviul care poate fi urmărit în cadrul emisiunii „În fața ta”, realizată de Claudiu Pândaru, care poate fi urmărită sâmbătă, la Digi24, de la ora 14:00, Oana Gheorghiu a explicat că nu a fost nevoie că premierul să iasă public să îi ia apărarea și a punctat că nici aceasta nu i-a cerut acest lucru.

„Nu mi-a spus nimic să nu fac. Domnul Bolojan mi-a dat, mi-a spus, ca am mână liberă să fac lucruri să... Cum vă ziceam, e a cincea zi. Ce facem acum, în momentul ăsta, este să definim clar lucrurile pe care le avem de făcut. Mandatul meu este un mandat de reformă, de digitalizare, de debirocratizare. Și o să le iau pe rând. Ce înseamnă reformă? Înseamnă, în primul rând, reforma companiilor de stat”, a declarat aceasta în cadrul emisiunii „În fața ta”.

Potrivit noul vicepremier, este vorba despre peste 1.370 de instituții la care ar trebui să se lucreze: „Dintre cele 1.370 de entități, foarte multe sunt la ministerele de resort. Deci facem o mapare a acestor companii și încercăm să să stabilim clar responsabilitățile între ministere și între membrii guvernului”.

De asemenea, aceasta a explicat că reforma nu este doar în subordinea acesteia și urmează să fie împărțită și cu alți vicepremieri.

„Nu doar eu am reformă în portofoliu. Mai sunt și alți viceprim-miniștrii care se vor ocupa de partea asta. Deci vom face o splituire a lucrurilor de care ne ocupăm și asta se va întâmpla destul de curând. E cam project management. Stabilim clar ce avem de făcut, că, fără să stabilim clar ce avem de făcut, nu știm. Apoi ne stabilim obiectivele, strategia și apoi venim cu indicatorii”, a declarat aceasta.

În ceea ce privește atacurile din spațiul online odată ce numele său a apărut în presa, Oana Gheorghiu susține că nu a fost nevoie să îi ia apărarea Ilie Bolojan și punctează că nici aceasta nu i-a cerut acest lucru.



„Nici nu cred că e nevoie să iasă. Eu nici nu i-am cerut, nici n-am discutat cu dânsul despre asta și nu cred că întotdeauna trebuie să ieși și să te bați cu lucruri pe care n-ai cum să câștigi, nu ai cum, n-ai cum să câștigi când oamenii spun pe surse anonime. Cum să combați când e o sursă anonimă, fără nicio dovadă. Eu știu că jurnalismul se face cu surse care pot să fie anonime, dar produc dovezi sau cu surse care sunt publice”, a declarat Oana Gheorghiu în cadrul emisiunii „În fața ta”.

Editor : Andreea Rubica